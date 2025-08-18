Hơn 3.000 ca mắc sốt xuất huyết ở Đắk Lắk, nhiều ca trở nặng nhanh

TPO - Tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận hơn 3.000 ca mắc sốt xuất huyết và đang có xu hướng gia tăng mạnh. Có gia đình nhiều người mắc, nhiều trường hợp bệnh nhi trở nặng.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm đến nay, địa phương ghi nhận hơn 3.000 ca mắc sốt xuất huyết (SXH), trong đó có một trường hợp tử vong.

Các ca bệnh tập trung chủ yếu ở khu vực Buôn Ma Thuột, Cư M’gar và Krông Pắc. Đặc biệt, từ tháng 7 đến nay, số ca mắc SXH có xu hướng gia tăng mạnh.

Bác sĩ thăm khám sức khoẻ của bệnh nhân bị sốt xuất huyết.

Vừa trở về từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên sau thời gian điều trị SXH, anh Y Út Niê ở buôn Cuôr Đăng B (xã Cuôr Đăng, Đắk Lắk) cho biết, vẫn chưa hoàn toàn khỏe mạnh.

Gia đình anh Y Út có 3 người vừa mắc SXH, bắt đầu từ vợ anh, sau đó là anh và con nhỏ. Ban đầu, anh chỉ cảm thấy đau đầu, sốt và mệt mỏi, tự mua thuốc về điều trị nhưng không thấy cải thiện. Khi đến bệnh viện tư khám, anh được chẩn đoán mắc SXH và phải chuyển đến bệnh viện để được điều trị.

"Lần đầu tiên anh mắc SXH nên tôi rất lo lắng, nhất là khi cả 3 thành viên trong gia đình đều cùng chung cảnh ngộ. May mắn thay, các thành viên có sức đề kháng tốt và đã vượt qua cơn bệnh", anh Y Út cho biết.

Đáng chú ý, đợt này nhiều bệnh nhi mắc SXH nặng. Bác sĩ CKII Hoàng Ngọc Anh Tuấn, Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu nhi và Nhi sơ sinh tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, từ tháng 6 đến nay, khoa đã tiếp nhận hàng chục trẻ em bị sốc SXH nặng, trong đó nhiều trẻ phải thở máy.

Khác với những năm trước, năm nay tỷ lệ trẻ mắc SXH Dengue nặng chủ yếu tập trung ở lứa tuổi từ 10-15 tuổi, đặc biệt là những trẻ có bệnh nền béo phì. Đáng lưu ý, 60% bệnh nhi khi nhập viện đã ở trong tình trạng sốc, nhưng đến hiện tại chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào do SXH.

Người dân Đắk Lắk cắt tỉa vườn hoa tạo thông thoáng, phòng dịch sốt xuất huyết.

Còn tại Khoa Nhi tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận hơn 200 trường hợp mắc SXH, với khoảng 25-30 bệnh nhi nhập viện mỗi ngày trong tháng gần đây. Phần lớn bệnh nhi nhập viện khi có các dấu hiệu cảnh báo như nôn, đau bụng, sốc và các triệu chứng nặng khác.

Chị N.T.T. ở phường Thành Nhất (tỉnh Đắk Lắk) có con bị bệnh SXH cho biết, rất lo lắng khi con nhập viện cấp cứu với chẩn đoán SXH Dengue nặng, trên nền bệnh béo phì, trong tình trạng tiểu cầu giảm mạnh, suy hô hấp, men gan tăng, huyết áp tụt và mạch nhanh. Theo chị T. bệnh SXH diễn biến rất nhanh, chỉ trong một ngày, con tôi từ sốt nhẹ chuyển sang mệt lả, chân tay lạnh, môi tím tái. May mắn là đưa đến bệnh viện kịp thời.

Bác sĩ Trần Thị Thúy Minh, Trưởng Khoa Nhi tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên khuyến cáo rằng SXH có thể chuyển nặng ở bất kỳ cơ địa nào, đặc biệt là ở trẻ từ 10 - 15 tuổi và người lớn từ 16 - 21 tuổi, nhất là những người béo phì. Do đó, cần nhập viện ngay và theo dõi kỹ lưỡng đối với những bệnh nhân này.

Ông Hoàng Hải Phúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho hay, SXH là bệnh truyền nhiễm lây qua muỗi vằn, hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Để phòng chống dịch bệnh, biện pháp hiệu quả nhất là diệt triệt để các ổ lăng quăng/bọ gậy tại từng hộ gia đình. Mỗi gia đình cần thường xuyên kiểm tra các dụng cụ chứa nước trong nhà và loại bỏ vật phế thải có thể chứa nước xung quanh. Như vậy, không có lăng quăng, sẽ không có SXH.