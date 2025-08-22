Nô nức 'trẩy hội non sông'

TP - Khách sạn, nhà hàng ở Hà Nội có vị trí đẹp đã kín chỗ. Không chỉ người Việt trên khắp mọi miền Tổ quốc mà nhiều người ở nước ngoài cũng thu xếp về. Câu thơ của cố thi sĩ Hoàng Cầm sống dậy trong không khí thu lịch sử: “Em đi trẩy hội non sông/Cười mê ánh sáng muôn lòng xuân xanh”.

Bội thu mùa đại lễ

Khách sạn 5 sao Daewoo (Kim Mã), một trong những địa điểm lý tưởng để xem diễu binh, diễu hành đã kín phòng ngày cao điểm 1/9. Hôtel du Parc Hanoi (Trần Nhân Tông) vào ngày 1/9, ngày 2/9 đã gần kín phòng. Chiều 20/8, nhân viên ở đây cho biết chỉ còn phòng hạng sang, giá 4.810.000 đồng, trước thuế.

Tại thời điểm này khách sạn Halais, nằm trên đường Trần Nhân Tông, cách Tràng Tiền Plaza 14 phút đi bộ, cũng gần như phủ kín khách đặt trước: Ngày 1/9, chỉ sót lại phòng “sao” với 3 hạng: 2.950.000 đồng/phòng; 3.150.000 đồng/phòng; 3.550.000 đồng/phòng (dành cho 2 người, nếu có thêm trẻ em phụ thu 150.000 đồng/đêm).

Nhân viên chia sẻ, giá phòng khách sạn dịp đại lễ tăng do nhu cầu tăng cao. Cô gợi ý kinh nghiệm “săn” phòng trong đợt cao điểm: nên đặt phòng trước cả tháng, đừng để “nước đến chân mới nhảy”. Khách sạn A25, ở Hàng Nón, cũng ở tình trạng quá tải trong ngày 1/9. Nhân viên ở đây phải từ chối khách vì không còn phòng trước thềm đại lễ.

Bạn trẻ check-in ở quán cà phê đua trend yêu nước. Ảnh: Trọng Tài

Các nhà hàng có vị trí đẹp ở nội thành Hà Nội đã trang trí đẹp, sẵn sàng đón chào “thượng đế” muôn nơi. Những nhà hàng có tầm nhìn Hồ Gươm ăn khách. Nhà hàng Lục Thủy đã kín chỗ tối 2/9.

Quán cà phê cũng vào mùa bội thu. Không phải những quán cà phê sang chảnh mà những quán cà phê bắt “trend” yêu nước sáng tạo mới hút khách. Không gian và đồ uống đều được trang trí cờ đỏ sao vàng hoặc những biểu tượng, hình ảnh làm sống dậy ký ức hào hùng của dân tộc.

Nhà văn Dương Hướng, tác giả của nhiều cuốn tiểu thuyết nổi tiếng về đề tài chiến tranh nhìn nhận tích cực về hiện tượng giới trẻ đu “trend” yêu nước như diện trang phục cờ đỏ sao vàng, rủ nhau xem concert quốc gia, sáng tác và hát ca khúc ngợi ca quê hương đất nước, bay từ mọi miền Tổ quốc và nước ngoài về quê hương xem diễu binh, diễu hành… “Cổ vũ lòng yêu nước, yêu dân tộc này là xu hướng tốt của tuổi trẻ. Mỗi thế hệ có cách biểu hiện tình yêu khác nhau”, ông nói.

Hướng về thủ đô

Ngọc Ánh, sống và làm việc ở miền Nam nước Pháp, bay về Việt Nam trước đại lễ một tháng để hưởng không khí mùa thu lịch sử. Cô gái trẻ thuê trọ ở gần Mỹ Đình từ một người quen với giá cả không có gì phải phàn nàn.

“Mỹ Đình là nơi diễn ra concert quốc gia, không khí rộn ràng. Đi đâu tôi cũng thấy mọi người nô nức chuẩn bị cho đại lễ. Ra quán cà phê thấy người ta trang trí cờ hoa làm lòng tôi xao xuyến nhớ về quá khứ. Hồi ấy, tôi còn là sinh viên sống ở khu Bách Khoa, dịp 2/9 tôi đã cùng các bạn đi bộ lên Hồ Gươm xem diễu binh. Không khí lúc này khiến tôi nhớ đến chục năm trước”, chị nói.

Ngọc Ánh đã chuẩn bị áo cờ đỏ sao vàng để hòa vào dòng người xem diễu binh, diễu hành. Sau đại lễ, cô bay vào TPHCM “đu” concert Anh trai vượt ngàn chông gai. Cô nói: “Tôi muốn được tham dự sự kiện trọng đại của đất nước, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Đồng thời, tôi cũng muốn về đu concert, đó là "2 trong 1" lý do để trở về”.

Trang trí theo trend yêu nước mùa đại lễ Ảnh: Trọng Tài

Nguyễn Trang định cư ở California (Mỹ) thuyết phục chồng nhiều ngày để được trở về nước trẩy hội non sông.

“Mấy tuần nay ngày nào tôi cũng nói với chồng, ngoài tình yêu dành cho anh và các con, em còn tình yêu nước. Dù có đi bốn phương trời lòng vẫn hướng về Hà Nội”, chị nói. Chồng Nguyễn Trang không những đồng ý cho vợ về nước tham dự đại lễ và “đu” concert mà còn tặng cô một món quà.

“Vé premium economy (vé phổ thông đặc biệt) đợt này khá rẻ. Cô chỉ phải chi 1.900 USD (gần 50 triệu đồng). Nhưng sau đó, chồng cô lại nâng lên hạng thương gia, vì muốn vợ được vui và thoải mái.

Cách đây một tháng, Trang đã đặt phòng khách sạn ở phố cổ, cách quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục dưới 2 km, 500 USD/3 phòng/2 ngày (khoảng 13 triệu đồng). Cô đặt cả phòng khách sạn để mời bố mẹ và người thân từ Hải Phòng về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành.

Một số người dân đang sống ở những địa điểm thuận lợi xem diễu binh, diễu hành đã tranh thủ cho thuê nhà ngắn ngày. Một người dân ở Cửa Bắc cho thuê trọn ngôi nhà 5 tầng, diện tích một sàn 20 m2, mỗi tầng 1 phòng có điều hòa, đủ nước nóng, lạnh. Chủ nhà đưa giá 3.000.000 đồng/đêm nhưng nếu ở 4 ngày sẽ giảm còn 2.000.000 đồng/đêm. Chủ nhà cho khách đến tận nơi xem phòng trước khi quyết định. Để thuyết phục “thượng đế” anh tặng kèm video quay cảnh xe tăng chạy qua nhà, do chính anh thực hiện.

“Tôi mau nước mắt, cứ nhìn các chiến sĩ tập luyện vất vả cho nhiệm vụ A80 lại chảy nước mắt. Tôi tự hào được là người con đất Việt”, chị nói.

Nguyễn Trang đã chuẩn bị khăn cờ đỏ sao vàng sẵn sàng trảy hội non sông. Chị xác định thuê khách sạn chỉ để nghỉ chân thôi, còn tinh thần vẫn là ra đường cùng nhân dân. Thay vì vào khách sạn, nhà hàng sang trọng thưởng thức ẩm thực, chị sẽ đi bộ vòng quanh phố cổ, thưởng thức bún ốc, phở gà ở quán bình dân.

Cũng như Ngọc Ánh, sau đại lễ, Nguyễn Trang sẽ bay vào TPHCM chuẩn bị “đu” concert Anh trai vượt ngàn chông gai.