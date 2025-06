Tuyến đường hơn 2km ở Quảng Nam làm gần 6 năm vẫn không xong

TPO - Do vướng mặt bằng, tuyến đường Đông Sơn, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) thi công kiểu “nhảy cóc” từng đoạn. Dự án dang dở suốt gần 6 năm nay khiến người dân than phiền vì ảnh hưởng tới cuộc sống.

Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường Đông Sơn đoạn qua TT Hà Lam, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) được UBND huyện Thăng Bình phê duyệt từ năm 2019. Tuyến đường dài hơn 2 km nối từ Trường THPT Thái Phiên đến QL14E, tổng kinh phí hơn 82 tỷ đồng.

Đầu năm 2020, dự án chính thức khởi động, dự kiến hoàn thành trong vòng 360 ngày. Tuy nhiên, đến nay đã gần 6 năm triển khai thi công nhưng vẫn dở dang.

Theo ghi nhận, tuyến đường thi công đứt khúc “nhảy cóc” từng đoạn không liền mạch. Dự án triển khai ì ạch khiến người dân than phiền vì nắng thì bụi mù, mưa thì lầy lội.

Ông Dương Công Danh (trú khối phố 8, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) cho hay, gia đình ông có 590m2 bị ảnh hưởng bởi dự án. Ông nói rằng dù rất ủng hộ chủ trương mở rộng đường nhưng mức giá đền bù mà chính quyền đưa ra là quá thấp, không thỏa đáng.

“Áp giá đền bù quá thấp nên tôi không đồng ý. Giá đất ở mà áp dụng mức 1.070 nghìn đồng/m2 trong khi giá Nhà nước bán ra cho người dân tới 7,5 triệu đồng rồi. Áp giá đền bù như vậy tôi thấy không thỏa đáng nên không đồng ý” – ông Danh nói.

Tương tự, gia đình anh Trương Đình Nam (42 tuổi, KP 8 TT Hà Lam) cũng là một trong số các hộ dân chưa đồng ý áp giá đền bù. “Gia đình tôi đến mấy thế hệ sống trong nhà, giờ chỉ đền bù 1 lô đất tái định cư, còn áp giá đền bù quá thấp làm sao chúng tôi xoay xở, cách gì xây nhà lên ở cho ổn định cuộc sống?” - anh Nam nói.

“Vẫn chưa có lối ra”

Theo chính quyền địa phương, dự án rơi vào tình trạng thi công nhảy cóc là do vướng công tác giải phóng mặt bằng. Hiện vẫn còn 18 hộ dân chưa thống nhất bàn giao mặt bằng. Trong đó có 4 hộ đã phê duyệt phương án nhưng không chịu nhận tiền với lý do giá thấp và đề nghị bố trí lô tái định cư; 14 hộ chưa phê duyệt phương án do chậm trong xác định nguồn gốc đất, thủ tục thừa kế...

Một lãnh đạo UBND huyện Thăng Bình cho hay, thời điểm triển khai dự án, đơn giá đất tại khu vực gần QL14E thấp hơn nhiều so với tại khu tái định cư TT. Hà Lam nên nhiều hộ dân không đồng thuận, nhất là những người không được bố trí tái định cư tại chỗ.

Hiện một số đoạn đã được người dân bàn giao mặt bằng nên có thể thi công, còn những đoạn chưa có mặt bằng phải tạm dừng, dẫn đến chậm tiến độ dự án. UBND tỉnh Quảng Nam đã gia hạn thời gian thực hiện dự án, theo đó tiến độ đến hết tháng 12/2025 hoàn thành.

Liên quan đến dự án này, ông Nguyễn Văn Lượm – Bí thư Huyện ủy Thăng Bình cho hay, địa phương nhiều lần tổ chức họp, làm việc với các hộ dân nhưng vẫn chưa có kết quả.

“Dự án chậm tiến độ rất lâu rồi nhưng không có hướng xử lý. Do vướng trong công tác đền bù GPMB nên đường thi công kiểu da beo, đứt khúc. Khi về đây làm Bí thư huyện ủy tôi đã đích thân đi kiểm tra, làm việc nhiều lần nhưng các hộ dân không đồng thuận phương án đền bù của chính quyền, còn huyện cũng không thể làm khác quy định được. Chỉ đạo họp phải giải quyết dứt điểm công tác đền bù, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình nhưng rồi… không có lối thoát, chưa có hướng giải quyết” – ông Lượm nói.