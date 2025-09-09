Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Tai nạn liên hoàn trên cầu sau cú húc của xe container ở TPHCM

Nguyễn Dũng
TPO - Chiều ngày 9/9, một vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô xảy ra trên cầu Phú Hữu (phường Long Trường, TPHCM) khiến giao thông qua khu vực này ùn tắc kéo dài.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, xe container lưu thông trên đường Võ Chí Công, hướng từ vòng xoay Liên Phường đi Khu Công nghệ cao. Khi đến cầu Phú Hữu, container bất ngờ tông vào đuôi ô tô 16 chỗ, đẩy xe này va tiếp vào hai ô tô con chạy phía trước.

z6993810695945-f2f4f6e345348338fd34287b229414f8.jpg

Vụ va chạm xảy ra lúc trời có mưa nhẹ. Theo các nhân chứng, nguyên nhân có thể do các phương tiện không giữ khoảng cách an toàn.

Tại hiện trường, nhiều phương tiện hư hỏng nặng, biến dạng phần đầu hoặc đuôi xe, vỡ đèn, giao thông qua cầu bị ùn ứ.

Đội CSGT Cát Lái (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TPHCM) đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và xử lý vụ việc.

Các CSGT lưu ý người tham gia giao thông khi trời mưa cần giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn gấp đôi so với khi trời khô ráo. Hạn chế phanh gấp để tránh trượt bánh. Bật đèn chiếu sáng để tăng khả năng quan sát và được nhận diện. Kiểm tra cần gạt mưa, lốp xe thường xuyên để đảm bảo an toàn.

Nguyễn Dũng
