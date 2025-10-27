Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lời khai ban đầu của 4 đối tượng người Trung Quốc sát hại lái xe taxi ở Lạng Sơn

Nguyễn Duy Chiến
TPO - Ngày 27/10, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Lạng Sơn đã tạm giữ 4 người nước ngoài liên quan vụ án giết người xảy ra trên tuyến quốc lộ 1A, thuộc địa phận phường Đông Kinh, Lạng Sơn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 26/10, những người lưu thông trên tuyến đường 1A, đoạn Km25+500, thuộc địa phận thôn Nà Thà, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn thấy một xe ô tô con lao sang bên đường, có người trong xe mở cửa bỏ chạy. Mọi người kiểm tra thì phát hiện lái xe bị thương nặng ở vùng cổ nên đã đưa đi cấp cứu và trình báo cơ quan công an.

tp-n2.jpg
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo. lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức truy bắt nghi phạm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời khẩn trương truy xét, truy tìm các đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự hợp tác của quần chúng nhân dân, trong ngày 27/10 lực lượng công an đã lần lượt bắt giữ 4 người mang quốc tịch Trung Quốc nghi vấn có liên quan đến vụ án.

tp-h1.jpg
Bốn nghi phạm liên quan đến vụ án tại cơ quan Công an.
tp-h3.jpg
Con dao mà các đối tượng người nước ngoài dùng để gây án.

Tại cơ quan Công an, nhóm đối tượng trên khai nhận đã vượt biên vào Việt Nam để tìm việc làm; sau đó thuê xe taxi do ông Nguyễn Văn Định (SN 1985, trú tại phường Đào Viên, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển xe đi theo quốc lộ 1A hướng về Hà Nội. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển 4 đối tượng người nước ngoài kể trên đã khống chế và dùng dao đâm vào cổ khiến ông Định trọng thương. Mặc dù bị trọng thương song được đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên hiện ông Định đã qua cơn nguy kịch. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Duy Chiến
