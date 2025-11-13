Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Khám xét cả ngày, công an thu giữ nhiều tài liệu tại Mailisa Hà Nội, Đắk Lắk

An Phú - Phùng Quang - Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau gần 1 ngày khám xét, khoảng 17h ngày 13/11, Công an đã niêm phong, chuyển nhiều thùng tài liệu lên xe, rời khởi cơ sở Thẩm mỹ viện Mailisa tại Đắk Lắk, Nha Trang và Hà Nội.

Công an mang 3 thùng tài liệu rời khỏi cơ sở Mailisa ở Đắk Lắk.
mailisa-3-5254.jpg

Theo ghi nhận của Tiền Phong, từ 8h ngày 13/11, Bộ Công an tiến hành khám xét đồng loạt các chi nhánh của Thẩm mỹ viện Mailisa trên toàn quốc, trong đó có Đắk Lắk.

tp-mailisa-13.jpg

Quá trình khám xét, cửa chính ra vào cơ sở Mailisa ở Buôn Ma Thuột được đóng kín.

tp-mailisa-8.jpg

Chi nhánh này nằm tại số 69-71 Ngô Quyền, phường Buôn Ma Thuột.

tp-mailisa-17.jpg

Đến 16h45, Công an lần lượt vận chuyển 3 thùng tài liệu lên xe ô tô chờ sẵn.

tp-mailisa-24.jpg
tp-tmv-mailisa-3.jpg
tmv-mailisa-6.jpg
tmv-mailisa-4.jpg
tmv-mailisa-5.jpg
Rất đông người dân tới theo dõi sự việc ở Buôn Ma Thuột.
tp-tmv-mailisa-7.jpg
Tại Nha Trang, Khánh Hòa, đến 17h cùng ngày, công tác khám nghiệm cũng hoàn tất.
tp-tmv-mailisa-10.jpg
Nhiều thùng tài liệu đã được công an niêm phong, chuyển đi.
1000028739-224.jpg
Thẩm mỹ viện Mailisa ở Hà Nội.

Tại Hà Nội, khoảng hơn 17h ngày 13/11, lực lượng chức năng đã đưa hàng chục thùng tài liệu được niêm phong từ bên trong Mỹ viện Mailisa số 6 Nguyễn Khánh Toàn (Hà Nội).

Theo ghi nhận của phóng viên lực trong quá trình di chuyển các thùng tài liệu ra ngoài có sự hỗ trợ của nhân viên Thẩm mỹ viện Mailisa.

Xe thùng kín loại 5 tấn đỗ sát trước cửa thẩm mỹ viện. Các thùng tài liệu niêm phong được di chuyển ra sảnh trước tòa nhà và vận chuyển lên 3 xe tải.

Trước đó, khoảng 10h cùng ngày, lực lượng chức năng có mặt tại thẩm mỹ viện này. Sau khoảng 8 tiếng làm việc tại đây, lực lượng chức năng mới đưa các thùng tài liệu ra ngoài.

1000028740-5184.jpg

Hiện lý do cơ quan chức năng có mặt tại chuỗi cơ sở Thẩm mỹ viện Mailisa chưa được công bố.

An Phú - Phùng Quang - Thanh Hà
#Mailisa #Đắk Lắk #khám xét #công an #tài liệu #điều tra #thẩm mỹ viện Mailisa #Phan Thị Mai #Hoàng Kim Khánh

