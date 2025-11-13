Cuộc sống của chủ nhân thẩm mỹ Mailisa xa hoa cỡ nào?

Hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa có 17 chi nhánh toàn quốc, phục vụ hơn 16 triệu khách hàng. Có thể nói, chủ sở hữu thẩm mỹ viện Mailisa có cuộc sống xa hoa, được nhiều người mơ ước.

Sáng 13/11, lực lượng công an xuất hiện tại thẩm mỹ viện Mailisa chi nhánh ở TPHCM, Đắk Lắk và Hà Nội. Đây là các cơ sở thuộc hệ thống Mailisa - một trong những chuỗi thẩm mỹ viện lớn tại Việt Nam.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Thẩm mỹ viện Mailisa có trụ sở chính tại số 6 đường Nguyễn Khánh Toàn (phường Nghĩa Đô, Hà Nội).

Thành lập vào tháng 7/2018, công ty chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc sắc đẹp đình đám này do ông Hoàng Kim Khánh (sinh năm 1985) làm tổng giám đốc.

Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp là dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao) như tắm nắng, thẩm mỹ không dùng phẫu thuật, xăm, phun, thêu trên da, không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm.

Ngoài ra, trong hệ sinh thái Mailisa còn có Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mai Li Sa (phường Cầu Kiệu, TPHCM) do bà Phan Thị Mai (sinh năm 1975) - vợ ông Khánh, làm Tổng giám đốc.

Công an xuất hiện tại nhiều chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa.

Tiền thân của toàn bộ hệ thống thẩm mỹ viện trên là một cơ sở thẩm mỹ được thành lập tại TPHCM vào năm 1998. Thời điểm đó, cơ sở này chỉ tập trung vào dịch vụ phun xăm và chăm sóc da.

Sau hơn hai thập kỷ phát triển, đến nay, Mailisa có tới 17 chi nhánh thẩm mỹ viện trên toàn quốc, với hơn 2.000 nhân sự. Theo thông tin tự công bố, Mailisa từng cung cấp dịch vụ cho hơn 16 triệu khách hàng.

Ông Hoàng Kim Khánh và bà Phan Thị Mai không chỉ được biết đến nhờ hệ thống thẩm mỹ viện quy mô lớn, mà còn bởi hình ảnh tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện được chia sẻ thường xuyên trên mạng xã hội.

Theo thông tin trên website chính thức, Mailisa dành hơn 100 tỷ đồng cho hoạt động thiện nguyện năm 2024, trong đó có 70 tỷ đồng cho “Bếp ăn 0 đồng Khánh Mailisa - TPHCM”, 40 căn nhà tình thương tại Cao Bằng trị giá 40 tỷ đồng và 1,5 tỷ đồng hỗ trợ y tế.

Cuộc sống của cặp vợ chồng doanh nhân này cũng gây chú ý với biệt thự rộng khoảng 4.000m2 tại TPHCM và bộ sưu tập hàng chục siêu xe. Họ thường chia sẻ hình ảnh du lịch, sự kiện và đời sống cá nhân trên mạng xã hội.

Trong một sự kiện hồi tháng 3, cặp vợ chồng này cùng dàn siêu xe của mình ngang nhiên vượt đèn đỏ ở Đà Nẵng, khiến nhiều người bức xúc. Sau đó, bà Mai đã đăng tải lời xin lỗi trên mạng xã hội về sự việc nói trên.

