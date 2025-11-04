Tân Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc: 'Tôi trở về với tâm nguyện được hiến dâng toàn tâm, toàn lực cho Thủ đô'

TPO - Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, ông trở về Hà Nội với tâm nguyện được hiến dâng toàn tâm, toàn lực cho sự phát triển của Thủ đô. "Với niềm tin sắt son rằng, cùng nhau, chúng ta sẽ làm nên một giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ hơn, xứng đáng với vị thế, tầm vóc của Thủ đô anh hùng ngàn năm văn hiến”, ông Ngọc bày tỏ.

Sáng 4/11, Bộ Chính trị công bố quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định cho ông Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: P.N.



Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ rất xúc động khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng, phân công đảm nhiệm cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội.

“Tôi nhận thức rõ, sự phân công này là niềm tin của Đảng, là sự giao nhiệm vụ của tổ chức, đồng thời cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm và bổn phận của người cán bộ phải đem hết tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm để phụng sự Đảng, phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô”, ông Ngọc nói, đồng thời bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là Tổng Bí thư Tô Lâm – người đã luôn dành cho ông sự tin tưởng, quan tâm và chỉ bảo tận tình trong suốt quá trình công tác.

Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội chia sẻ: Tôi luôn tâm niệm rằng, người cán bộ của Đảng phải đặt lợi ích của Đảng, của Nhân dân lên trên hết, trước hết; ở bất cứ cương vị nào, ở bất cứ nơi đâu, cũng phải sẵn sàng nhận nhiệm vụ, dấn thân, gánh vác và hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ được giao.

“Hà Nội là nơi tôi đã gắn bó suốt những năm tháng đầu tiên của chặng đường công tác. Từ một chiến sĩ công an Thủ đô, được tôi luyện qua thực tiễn sinh động của cuộc sống, tôi đã được học những bài học đầu tiên về tinh thần cống hiến, về sự tận tụy, liêm chính, trách nhiệm trong công việc”, ông Ngọc chia sẻ.

Theo ông Ngọc, được rèn luyện, thử thách trải qua nhiều môi trường, lĩnh vực khác nhau, nhưng trong sâu thẳm, Hà Nội luôn là điểm tựa tinh thần, là niềm tự hào và là nơi gửi gắm tình cảm sâu nặng.

“Tôi trở về với tâm nguyện được hiến dâng toàn tâm, toàn lực cho sự phát triển của Thủ đô, với lòng biết ơn các thế hệ đã dạy, đã dìu dắt và đồng hành trong suốt chặng đường công tác, với lòng trân trọng những giá trị truyền thống quý báu mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân Hà Nội đã vun đắp và hơn hết, với niềm tin sắt son rằng, cùng nhau, chúng ta sẽ làm nên một giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ hơn, xứng đáng với vị thế, tầm vóc của Thủ đô anh hùng ngàn năm văn hiến”, ông Ngọc bày tỏ.

Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội chia sẻ, ông nhận thức rất sâu sắc về vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của Thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước là nơi hội tụ lan tỏa tinh hoa dân tộc, nơi lịch sử, văn hóa và hiện đại hòa quyện, nơi mọi khát vọng của đất nước đều hướng về.

Nhấn mạnh, đảm nhiệm cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội là một vinh dự lớn nhưng cũng là trọng trách nặng nề, ông Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ, sẽ lĩnh hội đầy đủ và quán triệt sâu sắc các ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Tổng Bí thư tại lễ trao quyết định và bốn lần làm việc của Tổng Bí thư với Thành ủy Hà Nội, đặc biệt là phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Hà Nội lần thứ 18 với 2 câu hỏi chiến lược và 7 yêu cầu nhiệm vụ.

“Tôi xin hứa sẽ làm hết sức mình, tận tụy, công tâm, khách quan, không ngại khó, không né tránh, toàn tâm, toàn ý cùng tập thể Thành ủy, chính quyền và nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó. Với tinh thần nhất quán như Tổng Bí thư đã chỉ đạo: “Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả làm đến cùng””, ông Nguyễn Duy Ngọc nêu.

Trên tinh thần đó, ông Ngọc cho biết, sẽ cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, lấy lợi ích chung làm trọng, lấy con người làm trung tâm và thước đo mọi sự phát triển, nói đi đôi với làm, hành động vì dân, vì nước, vì Thủ đô, phát huy đầy đủ tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm.

Nêu một số nhiệm vụ trọng tâm của Hà Nội thời gian tới, ông Ngọc bày tỏ, ông thấu hiểu rằng sức mạnh của Hà Nội không chỉ nằm ở quy mô, nguồn lực hay vị thế mà ở niềm tin, trí tuệ, sự sáng tạo và sự đồng lòng của của con người Thủ đô. Không có thành công nào đến từ một cá nhân đơn lẻ, chỉ có đoàn kết, thống nhất, hành động, cống hiến mới tạo nên kỳ tích.

“Vì vậy, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, trí thức, văn nghệ sĩ, sinh viên, người lao động và kiều bào Hà Nội ở khắp nơi hãy cùng chung tay góp sức sáng tạo, thiết kế hành động vì Thủ đô. Mỗi phường, xã hãy khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường. Mỗi người dân Hà Nội hãy giữ cho mình niềm tự hào, ý thức và trách nhiệm của người Thủ đô văn hiến, văn minh, thanh lịch và nghĩa tình”, ông Ngọc nói.