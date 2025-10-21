Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhận thêm nhiệm vụ

TPO - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhận thêm nhiệm vụ Trưởng Ban Chỉ đạo các dự án đường sắt trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo các dự án đường sắt trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo Quyết định, UBND TP thành lập Ban Chỉ đạo các dự án đường sắt để chỉ đạo triển khai thực hiện các công trình, dự án: đường sắt, đường sắt đô thị, đường sắt đô thị theo mô hình TOD (Transit Oriented Development - phát triển định hướng giao thông công cộng), phát triển đô thị theo mô hình TOD, đường sắt địa phương, đường sắt quốc gia đoạn qua địa bàn thành phố Hà Nội (Dự án) theo Đề án tổng thể đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị Thủ đô, Nghị quyết số 188/2025/QH15 của Quốc hội, Luật Đường sắt và các văn bản khác có liên quan.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh.

Đồng thời, Quyết định thành phần Ban Chỉ đạo các dự án đường sắt (Ban Chỉ đạo) gồm các thành viên:

- Trưởng Ban Chỉ đạo: Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND Thành phố

- Phó Trưởng ban Chỉ đạo: Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố

- Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm các lãnh đạo Sở, ban, ngành tham gia.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ, quyền hạn giúp Chủ tịch UBND Thành phố: Nghiên cứu, đề xuất phương hướng, giải pháp giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành. Chỉ đạo giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan. Kiểm tra, điều hòa phối hợp và đôn đốc các Sở, ban, ngành Thành phố, chính quyền địa phương, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ về đầu tư xây dựng.

Chỉ đạo các Sở, ban, ngành Thành phố, chính quyền địa phương, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai các Dự án theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư công trình, dự án, các tổ chức tư vấn, các nhà thầu trong việc chuẩn bị, thực hiện các Dự án.

Ban Quản lý đường sắt đô thị là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo trình Trưởng Ban Chỉ đạo ký ban hành; giúp Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo; chuẩn bị tài liệu, báo cáo và dự thảo thông báo kết luận của các kỳ họp định kỳ hoặc đột xuất của Ban Chỉ đạo.