Phó Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ thịt, trứng bốc mùi vào bếp ăn trường học

Xã hội

Google News

Thanh Hiếu
TPO - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu UBND xã Bình Minh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ thông tin thực phẩm không đảm bảo an toàn vào bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Cự Khê, xã Bình Minh.

Liên quan đến vụ việc thực phẩm có mùi ôi thiu được đưa vào bếp ăn Trường Tiểu học Cự Khê (xã Bình Minh, Hà Nội), ngày 16/10, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà đã chỉ đạo UBND xã Bình Minh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ.

Phó Chủ tịch Vũ Thu Hà yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có); báo cáo UBND thành phố trước ngày 18/10.

Trước đó, ngày 15/10, trên mạng xã hội, phụ huynh trường Tiểu học Cự Khê phản ánh chất lượng thực phẩm cho bữa ăn bán trú không đảm bảo. Cụ thể, nhiều túi trứng cút đã bóc vỏ được đưa đến trường học để chế biến bữa trưa cho học sinh đã bị bốc mùi, chảy nước.

1000030088-6448.jpg
Trường Tiểu học Cự Khê, xã Bình Minh- nơi xảy ra sự việc

Ông Nguyễn Đăng Việt, Chủ tịch UBND xã Bình Minh cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã đã có buổi làm việc với phụ huynh, nhà trường và đơn vị cung cấp thực phẩm bếp ăn.

Tại buổi làm việc, Công ty THHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Anh (đơn vị cung cấp suất ăn) thừa nhận, thực phẩm gồm trứng và thịt chuyển đến Trường tiểu học Cự Khê chưa để trong túi hút chân không, chưa để trong thùng bảo ôn như quy định; nhân viên bếp của công ty chưa thực hiện quy trình tiếp nhận thực phẩm vào bếp.

UBND xã Bình Minh đề nghị công ty tìm nhà cung cấp thực phẩm khác đảm bảo an toàn thực phẩm, thay thế các dụng cụ bếp đảm bảo vệ sinh. Trong quá trình hậu kiểm nếu công ty không thực hiện đầy đủ các nội dung kết luận trên thì sẽ thông báo dừng cung cấp suất ăn bán trú trên địa bàn xã.

Sáng ngày 16/10, Đoàn liên ngành xã Bình Minh phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố làm việc với nhà trường và lấy mẫu thực phẩm để kiểm tra. Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng sẽ làm việc với đơn vị cung cấp suất ăn và cung cấp thực phẩm để làm rõ các vấn đề liên quan.

Thanh Hiếu
