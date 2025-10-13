Chủ tịch tỉnh tiếp công dân định kỳ, không được ủy quyền

TPO - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt khẳng định, quy định hiện hành và dự thảo luật sửa đổi không có ủy quyền trong tiếp công dân và người đứng đầu phải tiếp công dân định kỳ.

Gặp người đứng đầu chỉ giải quyết 15 - 20 phút là xong

Sáng 13/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp Công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Dự thảo quy định Chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp tiếp công dân định kỳ tại địa điểm tiếp công dân ít nhất 2 ngày trong 1 tháng (hiện nay quy định tiếp công dân ít nhất 1 ngày trong 1 tuần).

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, hiện trong các luật đã quy định cụ thể các chủ thể có thẩm quyền phân cấp, ủy quyền, trừ trường hợp không được phân cấp, ủy quyền.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh. Ảnh: QH

Thực tế vừa qua, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng như những tồn tại hạn chế trong việc này, nguyên nhân phần nhiều do người có trách nhiệm lại không trực tiếp thực hiện theo quy định, mà thường ủy quyền cho cấp phó, dẫn đến đơn thư, vụ việc kéo dài.

Do vậy phải cân nhắc xem có ủy quyền trong lĩnh vực tiếp công dân hay không để thực hiện giải quyết khiếu nại có hiệu quả, đúng các chủ thể theo quy định.

Về việc này, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải đề nghị trong luật phải ghi rõ tiếp công dân không được ủy quyền. Theo bà Hải, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân 1 tháng một lần thì phải tiếp và lắng nghe ý kiến, chỉ đạo các cơ quan giải quyết…

“Trách nhiệm người đứng đầu rất cao và thẩm quyền giải quyết của người đứng đầu rất quan trọng”, bà Hải khẳng định, đồng thời đề nghị phải cương quyết vấn đề này.

Từng đi giám sát tại nhiều tỉnh, bà Hải thấy, việc ủy quyền còn diễn ra nhiều, ảnh hưởng tới chất lượng tiếp công dân. Người dân phải đi lại nhiều lần vì không gặp được người đứng đầu, còn đến khi gặp người đứng đầu chỉ giải quyết 15 - 20 phút là xong. Vì vậy, theo bà, phải luật hóa việc tiếp công dân và yêu cầu tuyệt đối không được ủy quyền.

Không quy định ủy quyền trong tiếp công dân

Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai cũng cho rằng, với người có trách nhiệm tiếp công dân thuộc khối UBND, việc ủy quyền còn rất nhiều. Theo bà Mai, Chủ tịch UBND nhận trách nhiệm rất lớn, nên vị trí này có thể ủy quyền, nhưng cần quy định phải trực tiếp tiếp dân bao nhiêu buổi, ngoài ra có thể ủy quyền hoặc ủy quyền theo vụ việc cụ thể.

Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Nguyễn Duy Giảng thì cho rằng, thẩm quyền hay không thẩm quyền là vấn đề lớn. Một mặt yêu cầu người có thẩm quyền giải quyết phải trực tiếp tiếp công dân, nhưng làm sao ông chủ tịch suốt ngày tiếp công dân được, vì còn nhiều công việc khác thì sao?

"Phải có bộ lọc, còn tất cả đẩy lên ông trưởng cũng không có thời gian nào để ngồi mà tiếp", ông Giảng nói.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt. Ảnh: QH

Tiếp thu giải trình sau đó, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt khẳng định, tinh thần theo dự thảo luật là không có ủy quyền trong tiếp công dân, người đứng đầu phải tiếp công dân định kỳ. Quy định của luật hiện hành cũng vậy.

Theo ông, dự thảo luật có bổ sung quy định trường hợp Thủ tướng ủy quyền cho Tổng Thanh tra trong thụ lý giải quyết tố cáo, chứ không có ủy quyền trong tiếp công dân.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu rõ, với tiếp công dân, quy định Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp xã mỗi tháng tiếp công dân 1 hoặc 2 ngày, không được ủy quyền. Tuy nhiên, với giải quyết những vụ việc cụ thể, người đứng đầu có thể ủy quyền.