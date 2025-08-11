TPHCM muốn giải thể Trường Quốc tế Mỹ

TPO - Sở GD&ĐT TPHCM vừa đề xuất UBND TPHCM giải thể Trường Quốc tế Mỹ do trường không đủ năng lực tài chính để duy trì việc dạy và học.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM vừa có thông tin chính thức về tình hình liên quan Trường Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Mỹ (AISVN).

Sở nhận định, đến hết thời hạn đình chỉ, AISVN vẫn không khắc phục được nguyên nhân bị đình chỉ, đồng thời không báo cáo được năng lực tài chính để duy trì hoạt động.

Trước tình hình này, ngày 9/7, Sở đã có công văn báo cáo tình hình của trường trình UBND TPHCM xem xét, quyết định giải thể trường này. Việc giải thể được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Luật Giáo dục năm 2019.

Trường Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Mỹ (AISVN). Ảnh: Anh Nhàn

Sở GD&ĐT cũng cho biết nếu nhà đầu tư đảm bảo điều kiện thành lập thì cần lập hồ sơ để được thẩm định, cho phép thành lập trường phổ thông có nhiều cấp học.

Trước đó, từ tháng 9/2023, Sở GD&ĐT TPHCM ghi nhận AISVN gặp khó khăn nghiêm trọng về tài chính, không đảm bảo duy trì hoạt động. Sở đã tham mưu UBND TP thành lập tổ công tác liên ngành để làm việc với trường.

Đầu năm 2024, Sở nhiều lần làm việc trực tiếp với chủ tịch hội đồng trường và hiệu trưởng để tìm phương án tháo gỡ, song xác định nhà trường không đủ điều kiện duy trì dạy và học.

Vào tháng 3/2024, Sở phối hợp Công an TPHCM và các sở, ban ngành xây dựng phương án hỗ trợ học sinh, ưu tiên bảo đảm quyền lợi học tập, đồng thời cử cán bộ trực tiếp phối hợp vận hành trường đến hết năm học 2023-2024.

Tuy nhiên, đến tháng 6/2024, AISVN vẫn không đáp ứng điều kiện tài chính và nhân sự theo quy định. Do đó, Sở đình chỉ hoạt động giáo dục nhà trường trong 12 tháng, kèm quy định nếu hết thời hạn mà không khắc phục sẽ trình UBND TPHCM giải thể.

Vào tháng 6/2025, Sở GD&ĐT TPHCM đã có buổi làm việc với đại diện Công ty CP Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS và trường Quốc tế Mỹ Việt Nam để đánh giá tiến độ khắc phục các nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ hoạt động giáo dục.

Tại buổi làm việc, Sở GD&ĐT yêu cầu nhà đầu tư lập báo cáo kèm minh chứng chứng minh đã khắc phục đầy đủ các nguyên nhân vi phạm. Ngày 18/6/2025, đại diện công ty là ông Hồ Quang Trung ký văn bản báo cáo về việc khắc phục vi phạm, đồng thời gửi đơn xin gia hạn thời gian đình chỉ hoạt động giáo dục của trường thêm 12 tháng, từ ngày 30/6/2025 đến 30/6/2026.

Báo cáo từ các cơ quan liên quan cũng cho thấy công ty AIS và Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam không thực hiện báo cáo sử dụng lao động 6 tháng đầu năm 2025, không khai thuế tháng 3 và 4/2025. Tính đến ngày 31/5/2025, tổng số tiền chậm đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động là gần 32 tỷ đồng.

"Đến hết tháng 6/2025, nhà đầu tư vẫn chưa có phương án tài chính khả thi để thanh toán nợ và khắc phục các nguyên nhân dẫn đến đình chỉ hoạt động", Sở GD&ĐT cho hay.