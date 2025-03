Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang nghỉ hưu trước tuổi

Ông Tầng Phú An, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (trước khi hợp nhất) tỉnh An Giang, nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng.

Sáng 17/3, UBND tỉnh An Giang đã tổ chức lễ công bố, trao quyết định về công tác cán bộ.

Theo báo An Giang tại buổi lẽ, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng trao quyết định cho ông Tầng Phú An, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (trước khi hợp nhất), được nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng để hưởng chế độ, chính sách thôi việc theo quy định tại Nghị định 178/2024/NĐ-CP, kể từ ngày 1/3/2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cám ơn sự nỗ lực, trách nhiệm trong công việc được giao và những đóng góp to lớn của ông Tầng Phú An trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; hoan nghênh ông Tầng Phú An tuy vẫn còn tuổi công tác nhưng tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi để tạo thuận lợi cho công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy của tỉnh An Giang, tạo điều kiện cho các đồng chí trẻ cống hiến nhiều hơn đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng tin tưởng rằng, ông Tầng Phú An với kinh nghiệm quý báu của mình sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự phát triển trong lĩnh vực khoa học và công nghệ của tỉnh; đồng thời hy vọng, Sở Khoa học và Công nghệ phát huy những kết quả, truyền thống đạt được thời gian qua, khắc phục những khó khăn, hạn chế nhằm tiếp tục thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.