Khởi tố nhóm côn đồ đánh người trọng thương ở quán bar

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 đối tượng trú ở thị xã Ba Đồn do có hành vi đánh người trọng thương, gây náo loạn tại một quán bar lúc nửa đêm.