Tội phạm thanh thiếu niên tăng cao, Giám đốc Công an Đà Nẵng nói gì?

TPO - Ngày 12/12, tại kỳ họp thứ 21, HĐND TP. Đà Nẵng khóa X, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng trả lời chất vấn về tình trạng vi phạm pháp luật đang có chiều hướng tăng cao ở độ tuổi thanh thiếu niên.

Trả lời ý kiến của cử tri, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết: Theo thống kê, hàng năm tại thành phố có khoảng 2.000 em không học tiếp cấp 3. Số lượng này tập trung ở huyện Hòa Vang và quận Ngũ Hành Sơn là chủ yếu. Qua rà soát của cơ quan công an thì chưa đến một nửa vào các trường học nghề. Số còn lại ở với bố mẹ, rảnh rỗi lại ra đường, trong khi độ tuổi này rất dễ quậy phá, gây gổ, nhiều nguy cơ vi phạm pháp luật.

Từ đầu năm 2024, Công an TP Đà Nẵng đã ngăn chặn, đấu tranh làm rõ 51 nhóm thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, khởi tố 48 vụ, 446 đối tượng với nhiều tội danh, thu giữ hơn 4.270 các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

Về ý kiến đề xuất mở thêm trường giáo dưỡng, Thiếu tướng Viên cho biết: "Trường giáo dưỡng vẫn còn chỗ, nhưng điều kiện để các em nhập vào trường giáo dưỡng cũng có khó khăn. Ví dụ, theo quy định, trong 6 tháng phải có 3 lần liên tiếp vi phạm, nhưng các em nay 'khôn lắm', trong 6 tháng chỉ vi phạm 2 lần thôi thì cũng không đủ điều kiện để đưa đi. Các em chưa đến độ tuổi cũng không thể đưa đi", ông Viên cho biết.

Xử lý cán bộ tắc trách trong quản lý thanh thiếu niên hư

Đại biểu Huỳnh Bá Thành chất vấn Giám đốc Công an TP về nhiệm vụ cảm hóa giáo dục thanh thiếu niên hư, có nguy cơ vi phạm pháp luật, nghiện ma túy đã giao về cho các xã phường để quản lý. Bởi nhóm các đối tượng này đang tăng về số lượng.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết: Hiện qua rà soát trên địa bàn xác định 771 em hư. Tuy nhiên, qua thanh tra kiểm tra trực tiếp hồ sơ trong số này thì chỉ 700 em có hồ sơ quản lý.

"Công an thành phố đã xử lý kỷ luật một số cán bộ chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp số này nhưng tắc trách", Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết.

Theo Giám đốc Công an Đà Nẵng, công an chỉ xác định 771 em biểu hiện rõ về tính khí, biểu hiện vi phạm, còn lại nguồn dự trữ trên địa bàn là rất cao. Do đó, cần mở rộng quy mô các trường nghề để các em học sinh không vào được cấp 3 được giáo dục, dạy nghề tránh lêu lổng dẫn đến vi phạm pháp luật.

"Chúng ta phải xem lại thực tế trường dạy nghề trên địa bàn. Cần phải quy hoạch lại, nâng cấp và mở rộng. Qua báo cáo của cơ quan chức năng thì trường nghề có dấu hiệu thu hẹp chứ không đạt theo yêu cầu", ông Viên cho biết.

Ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng cho rằng, năm 2024, tỷ lệ tội phạm lứa tuổi thanh thiếu niên ngày càng gia tăng là đáng lo ngại. Để ngăn chặn và phòng ngừa cần sự vào cuộc của hệ thống chính trị, trong đó nòng cốt là lực lượng Công an. Do đó, đề nghị Công an TP thường xuyên liên tục hơn nữa tổ chức ra quân trấn áp tội phạm. Lực lượng an ninh cơ sở phải hoàn thành nhiệm vụ, không để trống địa bàn, phát huy thêm hệ thống camera giám sát để tăng cường giám sát, bảo đảm an ninh trật tự từng địa bàn.