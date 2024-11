Công an Bắc Ninh mạnh tay xử lý 'quái xế', tạm giữ hơn 100 xe máy

TPO - Những ngày qua, Công an tỉnh Bắc Ninh đã huy động tối đa lực lượng tuần tra và xử lý kịp thời các nhóm thanh thiếu niên đi xe lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, thời gian gần đây, nhiều thanh thiếu niên điều khiển phương tiện phóng nhanh, vượt ẩu, tụ tập gây rối, mang theo hung khí đuổi đánh nhau, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa bàn.

Với quyết tâm làm trong sạch địa bàn, Công an tỉnh Bắc Ninh đã huy động tối đa lực lượng từ tỉnh đến cơ sở tuần tra khép kín địa bàn, chủ động phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời các nhóm thanh thiếu niên đi xe lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng.

Mới đây, tại đường Đàm Văn Tiết, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, 33 thanh thiếu niên đã bị Công an thành phố Bắc Ninh lập biên bản vi phạm hành chính về các hành vi tự ý thay đổi hình dáng xe (độ pô, chế pô); không gắn biển số theo quy định, không có giấy phép lái xe, không đăng ký xe, không đội mũ bảo hiểm; tạm giữ 29 xe mô tô.

Cầu Kinh Dương Vương nối huyện Tiên Du và thị xã Thuận Thành có tình trạng thanh thiếu niên tập trung đông, dừng đỗ trên cầu, phóng nhanh vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm, gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông. Mới đây, Công an huyện Tiên Du và Công an thị xã Thuận Thành đã lập biên bản 88 trường hợp vi phạm, ra quyết định tạm giữ 68 xe mô tô, xử phạt gần 200 triệu đồng với các lỗi vi phạm chủ yếu như không giấy phép lái xe, không đăng ký xe, che biển số xe.