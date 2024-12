HĐND Đà Nẵng chất vấn 'nóng' nhiều vấn đề

TPO - Chiều 12/12, tại kỳ họp thứ 21 HĐND TP Đà Nẵng khóa X, phiên chất vấn và trả lời chất vấn của lãnh đạo các sở ngành thu hút hàng loạt câu hỏi, truy vấn của các đại biểu liên quan đến những vấn đề mà người dân, cử tri quan tâm liên quan đến trật tự đô thị, tái thiết đô thị, chung cư xuống cấp…

Lo sợ sống ở chung cư xuống cấp đã quá lâu

Chất vấn ông Phùng Phú Phong – Giám đốc Sở Xây dựng, đại biểu Lương Công Tuấn (Tổ đại biểu đơn vị quận Hải Châu) nêu thực trạng về các chung cư trên địa bàn đang xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng và uy hiếp cuộc sống của người dân. Trong đó, 3 chung cư Thuận Phước, chung cư Lâm đặc sản Hòa Cường (quận Hải Châu) và chung cư Hòa Minh (quận Liên Chiểu) xuống cấp và đã được HĐND, UBND TP Đà Nẵng có chủ trương di dời, tuy nhiên đến nay chưa triển khai.

Trả lời vấn đề này, ông Phùng Phú Phong cho biết: Sở Xây dựng đã kiểm định chất lượng những công trình này và những công trình này thuộc cấp C, phải di dời khẩn cấp. Sở Xây dựng đã tham mưu thành phố việc di dời 3 chung cư trên để đảm bảo yếu tố lâu dài, mỹ quan.

Trung tâm quản lý nhà đã tổ chức khảo sát, lấy ý kiến của người dân tại 3 chung cư này. Đồng thời, UBND quận Hải Châu và UBND quận Liên Chiểu đã thành lập hội đồng giải phóng mặt bằng cho những chung cư này. Hiện hội đồng đang lấy ý kiến các đơn vị để hoàn chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ di dời các chung cư này, trình UBND TP phê duyệt.

Ngoài ra, trung tâm quản lý nhà đã đưa ra 2 phương án. Phương án 1 là người dân tiếp tục thuê chung cư nhà ở xã hội và phương án 2 là mua nhà ở xã hội ở dự án khác. Phương án 1 có 196 hộ mong muốn thuê, phương án 2 có 294 hộ dân mong muốn được mua chung cư nhà ở xã hội. Khi các hộ dân chưa có điều kiện mua thì tiếp tục bố trí thuê tạm tại các quỹ chung cư trên địa bàn.

Chất vấn thêm Giám đốc sở Xây dựng, đại biểu Lương Công Tuấn cho rằng: Về chủ trương, từ năm 2017, Sở Xây dựng tham mưu UBND TP có văn bản là các chung cư này hết hạn sử dụng vào năm 2021. Nhưng đến nay, Sở Xây dựng thẩm định vẫn là cấp C, nghĩa là chưa phải di dời khẩn cấp.

"Chung cư hết niên hạn, người dân đã phải ở trong căn hộ chung cư này trong 3 năm nay. Sở Xây dựng của năm 2017 không đồng nhất với Sở Xây dựng năm 2024", ông Tuấn thắc mắc.

Giải trình việc này, ông Lê Trung Chinh , Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết: UBND TP đã có kế hoạch cụ thể, tuy nhiên quá trình triển khai chậm so với tiến độ. Hiện, Ban giải phóng mặt bằng các quận đang rà soát. Trong trường hợp người dân di chuyển chỗ ở xa thì thành phố sẽ thực hiện như giải tỏa mặt bằng. Cụ thể là hỗ trợ tiền cho người dân thuê tại chỗ, sau này khi các chung cư trống thì sẽ bố trí qua.... "Trong trường hợp muốn đi sớm mà chưa nhận tiền đền bù thì sẽ bố trí ngay vì ưu tiên đảm bảo an toàn cho người dân là trên hết", ông Chinh nói.

Ông Tuấn nói thêm, đi thực tế chung cư này, gồm 648 căn hộ với khoảng 2.500 nhân khẩu sống thấp thỏm, lo âu, không biết bê tông rơi lúc nào. Mùa mưa dân phải giăng bạt trên đầu, để nước mưa chảy vào khu nhà vệ sinh mới ở được. "Đề nghị lãnh đạo Sở cho biết khi nào di dời xong và cam kết cụ thể thời gian. Bởi xuống cấp lâu ngày không biết chuyện gì sẽ xảy ra", đại biểu Tuấn chất vấn.

Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, sau khi UBND quận Hải Châu, Liên Chiểu thành lập hội đồng phóng mặt bằng và giải tỏa đền bù sẽ họp có đề xuất phương án, trình UBND TP Đà Nẵng phê duyệt đảm bảo thuận lợi cho người dân. "Sau khi hộ dân ở 3 chung cư được di dời, các khu đất này ưu tiên bố trí thành khu vực thiết yếu cho người dân nơi đây" ông Phong cho biết thêm.

Tái thiết đô thị chưa có hành lang pháp lý

Vấn đề tái thiết đô thị cũng được các đại biểu dành câu hỏi đối với Giám đốc sở Xây dựng TP. Đà Nẵng liên quan đến dự án tái thiết đô thị tại khu vực An Vĩnh (quận Sơn Trà) và các vấn đề liên quan

Trả lời việc này, ông Phong cho biết: Đề án tái thiết thành phố đã có chủ trương và trong kỳ họp cuối năm 2023 đã trình HĐND đề án này. Trong đó, tư vấn đã nghiên cứu và đánh giá toàn bộ thành phố. Trong báo cáo của Thành ủy và HĐND đề án tái thiết hiện nay vướng rất nhiều cơ chế để thực hiện.

"Đây là vấn đề hoàn toàn mới, chưa có mô hình, hình mẫu của Việt Nam đã thực hiện thành công đề án tái thiết. Trong đó có rất nhiều vấn đề như cơ chế thu hồi đất, cơ chế đầu tư, kêu gọi đầu tư, nguồn vốn...khi mổ xẻ ra sẽ thấy vướng" ông Phong nói.

"Kết luận gần đây của Ban Thường vụ Thành ủy, cũng như của HĐND TP sẽ tiếp tục kiến nghị Trung ương trong vấn đề tháo gỡ khó khăn pháp lý. Và tập trung nghiên cứu đề xuất một dự án cụ thể để triển khai làm mẫu để có cơ sở để xuất, tập trong 2 quận Hải Châu và Thanh Khê.

Ông Phong đơn cử như đề án tái thiết đầu tiên khu vực Bình Hiên (quận Hải Châu) mà thành phố kêu gọi và triển khai rất lâu. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn phải quay lại đầu tư công, hơn 2.000 tỷ.

Đối với việc tái thiết khu vực An Vĩnh (quận Sơn Trà), ông Phong cho biết: Sở Xây dựng nhận thấy khu vực An Vĩnh đủ điều kiện để tái thiết tuy nhiên do cơ sở pháp lý không có nên đã trao đổi với lãnh đạo quận Sơn Trà về cách tiếp cận mới. Đó là sẽ không tiếp cận vấn đề theo đề án tái thiết nữa mà sẽ tiếp cận theo dạng đồ án nâng cấp chỉnh trang đô thị, cải tạo cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật ở đây để phê duyệt đầu tư công. Bởi dự án tái thiết phải kêu gọi hoàn toàn vốn ngoài ngân sách, quy mô rất lớn.