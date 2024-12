Nguyên nhân khiến việc thi hành án trọng điểm, tham nhũng ở Đà Nẵng gặp khó?

TPO - Việc thi hành án các bản án trọng điểm, án hình sự về tham nhũng, kinh tế ở Đà Nẵng hiện nay vẫn đang tiếp tục gặp những khó khăn, vướng mắc trong đó có việc khiếu kiện, pháp lý tài sản để thi hành phức tạp.

Tại kỳ họp thứ 21, HĐND TP. Đà Nẵng khóa X (diễn ra từ ngày 11 – 13/12), Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP. Đà Nẵng đã có báo cáo về tình hình thi hành án năm 2024 trên địa bàn.

Nhiều đơn kiến nghị liên quan đến bản án Phan Văn Anh Vũ

Liên quan đến việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, Cục THADS TP. Đà Nẵng cho biết, có 98 việc, tương đương số tiền hơn 9.522 tỷ đồng, chiếm 46% tổng số việc và tiền phải thi hành trên địa bàn. Cục THADS đã thi hành xong 48 việc/55 việc có điều kiện, tương ứng số tiền thu hồi hơn 311 tỷ đồng.

Trong đó, đối với những vụ, việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo, đang thi hành 8 việc, đã thu được số tiền hơn 185 tỷ đồng cho ngân sách. Đối với những vụ, việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Thành ủy Đà Nẵng theo dõi, chỉ đạo, đã thi hành xong 12 việc và thu được số tiền hơn 125 tỷ đồng.

Hiện nay, có 3 vụ việc THADS trọng điểm trên địa bàn tương ứng số tiền hơn 3.666 tỷ đồng, đã thu được 1 tỷ đồng còn phải thi hành số tiền hơn 3.665 tỷ đồng.

Theo Cục THADS TP. Đà Nẵng tình hình giải quyết án trọng điểm tại Đà Nẵng hiện nay là những vụ việc cũ, khó thi hành từ những năm trước còn nhiều vướng mắc nên rất khó để giải quyết. Cụ thể, 3 việc do Cục THADS thi hành đối với Phạm Công Danh; Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh; Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Thành Thành Công theo bản án số 30 ngày 24/1/2017; và hiện đang vướng mắc trong quá trình xử lý tài sản Khu phức hợp SVĐ Chi Lăng và tài sản tại số 209 đường Trường Chinh (phường An Khê, quận Thanh Khê). Thời gian tới tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương để xử lý tài sản kê biên để thi hành bản án.

Năm 2024, các cơ quan THADS trên địa bàn đã nhận 274 đơn kiến nghị. Trong đó, có các đơn kiến nghị liên quan đến việc tổ chức thi hành án theo bản án số 20 ngày 13/1/2020 của TAND TP Hà Nội, bản án số 158 của TAND cấp cao tại Hà Nội và quyết định thi hành án chủ động số 12 ngày 7/10/2020 của Cục trưởng Cục THADS TP Đà Nẵng liên quan đến Phan Văn Anh Vũ.

Phức tạp về pháp lý đất đai

Ông Nguyễn Xuân Tùng, Cục trưởng Cục THADS TP. Đà Nẵng cho biết: Việc thi hành án trên địa bàn hiện nay gặp một số khó khăn, vướng mắc.

Trong đó, có việc thành phố phải nhận ủy thác nhiều vụ việc thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo - những vụ án phức tạp, có giá trị rất lớn nhưng gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân do bản án tuyên tài sản kê biên còn khác biệt so với thực tế khi xác minh, chưa xác định đầy đủ, chính xác hiện trạng, trạng thái pháp lý của tài sản kê biên hoặc do liên ngành trung ương chưa thống nhất về đường lối xử lý.

Một số tài sản do cơ quan THADS xác minh, truy tìm được còn chưa được Tòa án có thẩm quyền thụ lý phân chia để làm căn cứ xử lý dứt điểm vụ việc.

Bên cạnh đó, tài sản là nhà, đất trên địa bàn có tính chất pháp lý khá phức tạp do lịch sử quản lý đất đai để lại; việc cung cấp thông tin về tài sản, đo vẽ hiện trạng, thực hiện thủ tục xác lập quyền sở hữu cho người mua được tài sản bán đấu giá chưa bảo đảm yêu cầu và tiến độ luật định. Một số vụ việc có giá trị lớn đã trúng đấu giá nhưng chưa sang tên được cho người trúng đấu giá do đất đai phát sinh, vướng mắc pháp lý.

Trước những khó khăn vướng mắc, Cục THADS TP. Đà Nẵng đã đưa ra 5 đề xuất kiến nghị.

Trong đó có việc đề nghị Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS tổng kết Luật THADS và xây dựng chính sách pháp luật THADS phù hợp hơn với điều kiện tình hình mới nhằm giảm tải khối lượng công việc và rút ngắn thời gian thi hành án. Đồng thời, quan tâm làm việc với TAND Tối cao sớm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của Cục THADS trong việc tổ chức thi hành các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi chỉ đạo….

Đồng thời, kiến nghị HĐND TP tăng cường giám sát và chỉ rõ trách nhiệm đối với các cơ quan có liên quan trong việc phối hợp chưa tốt và chấp hành pháp luật THADS.