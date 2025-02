Công an Đà Nẵng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo vay tiền tương tự vụ GFDI

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận thấy thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng tâm lý ham lời của người dân, đưa ra các mức lãi suất cao gấp nhiều lần so với lãi suất ngân hàng để người dân đồng ý đầu tư, ký hợp đồng vay tài sản. Từ đó, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 3.700 tỷ đồng của hơn 7.500 khách hàng.

Thời gian qua, cử tri TP Đà Nẵng đã có kiến nghị, cơ quan chức năng cần có các giải pháp hữu hiệu để sớm phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn kịp thời hành vi lừa đảo theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký hợp đồng vay tài sản, như trường hợp của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI tại Đà Nẵng.

Liên quan đến kiến nghị này, Công an TP. Đà Nẵng đã có ý kiến phản hồi và khuyến cáo người dân về thủ đoạn lừa đảo theo hướng vay tiền.

Công an TP Đà Nẵng cho biết, quá trình điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GPDI do Nguyễn Quang Hoàng (1988; trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng làm Tổng Giám đốc) và đồng bọn thực hiện từ năm 2022 đến năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận thấy thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng tâm lý ham lời của người dân, đưa ra các mức lãi suất cao gấp nhiều lần so với lãi suất ngân hàng để người dân đồng ý đầu tư, ký hợp đồng vay tài sản. Từ đó, chiếm đoạt số tiền hơn 3.700 tỷ đồng của hơn 7.500 khách hàng.

Qua vụ án trên, để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi lừa đảo với phương thức, thủ đoạn tương tự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng khuyến nghị, các cơ quan quản lý nhà nước (Kế hoạch & Đầu tư; Thông tin & Truyền thông, Tài chính, Tư pháp...) cần làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân về rủi ro đối với hình thức huy động vốn với hứa hẹn lãi suất cao. Cần làm tốt công tác quản lý, tăng cường kiểm tra đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, huy động vốn từ người dân với lãi suất cao nhưng không có mô hình kinh doanh rõ ràng, số liệu tài chính không minh bạch nhằm đánh giá, có phương án cảnh báo cho người dân biết.

Công an TP Đà Nẵng cũng khuyến cáo người dân cần cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin pháp lý, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp tư vấn đầu tư; cân nhắc các lời mời gọi đầu tư, gửi tiền dưới hình thức ký hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng vay tài sản với cam kết lãi suất cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng nhưng doanh nghiệp không trình bày rõ ràng về mục đích sử dụng nguồn vốn được huy động, các số liệu tài chính, kế toán không đảm bảo, thiếu tính công khai, minh bạch khi được yêu cầu.

Trường hợp phát hiện có các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động theo mô hình nêu trên, người dân cần phản ánh đến các cơ quan nhà nước để có biện pháp quản lý, kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả xảy ra đối với người dân và xã hội.