TPHCM quyết định tiếp tục duy trì Tổ công tác tháo gỡ vướng mắc bất động sản

Duy Quang
TPO - Đến ngày 30/6, Tổ Công tác 5013 đã xử lý dứt điểm vướng mắc tại 126/176 dự án, tương ứng 87.547 sản phẩm bất động sản được tháo gỡ để đưa ra thị trường. Do đó, UBND TPHCM thống nhất chủ trương tiếp tục duy trì hoạt động của Tổ Công tác 5013.

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TPHCM vừa ký công văn gửi các sở, ngành liên quan về kết quả hoạt động của Tổ Công tác giải quyết các nội dung liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho tổ chức, cá nhân tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn TPHCM (Tổ Công tác 5013) và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới.

Theo đó, Tổ Công tác 5013 được thành lập theo quyết định số 5013/QĐ-UBND ngày 5/11/2024, có nhiệm vụ giải quyết các nội dung liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho tổ chức, cá nhân tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn.

tp_1_AOIY.JPG
UBND TPHCM thống nhất chủ trương tiếp tục duy trì hoạt động của Tổ Công tác 5013.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp Môi trường TPHCM (cơ quan thường trực Tổ Công tác 5013), sau hơn 8 tháng hoạt động đã tổ chức 33 cuộc họp, tháo gỡ vướng mắc cho 176 dự án với tổng cộng 108.170 căn hộ, nhà ở, thửa đất, officetel, cửa hàng và hơn 1.247 sản phẩm bất động sản khác.

Đến ngày 30/6, Tổ Công tác 5013 đã xử lý dứt điểm vướng mắc tại 126/176 dự án, tương ứng 87.547 sản phẩm bất động sản được tháo gỡ để đưa ra thị trường. Giá trị hợp đồng chuyển nhượng các hồ sơ đã nộp thuế đạt hơn 118.900 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách TPHCM hơn 594 tỷ đồng tiền thuế trước bạ.

Do đó, UBND TPHCM thống nhất chủ trương tiếp tục duy trì hoạt động của Tổ Công tác 5013. UBND TPHCM giao Sở Nội vụ phối hợp các đơn vị rà soát, kiện toàn thành viên Tổ Công tác và Tổ giúp việc.

Các Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đảm bảo quyền lợi của người mua nhà.

Duy Quang
