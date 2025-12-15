Hạ tầng về đích, thị trường chuyển pha: Cơ hội cuối sở hữu căn hộ “giá chân sóng” tại Vinhomes Grand Park

Khi loạt hạ tầng khu Đông TP.HCM tăng tốc về đích, thị trường cũng dần “chuyển pha” sang chu kỳ mới với nền giá được định hình lại. Trong bức tranh đó, Vinhomes Grand Park là một trong số ít đại đô thị hội tụ đầy đủ các lợi thế của giai đoạn “chân sóng”, khi mặt bằng giá vẫn còn dư địa hấp dẫn cho cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Hạ tầng tăng tốc - Thời điểm then chốt của bất động sản

Giai đoạn 2024 - 2025 được xem là bước ngoặt của TP.HCM khi hàng loạt công trình giao thông chiến lược đồng loạt hoàn thiện.

Tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) chính thức vận hành từ cuối tháng 12/2024, nhanh chóng trở thành trục xương sống kết nối khu Đông với trung tâm hiện hữu, với lưu lượng hành khách tăng đều đặn.

Tuyến đường Vành đai 3 đoạn trên cao xuyên tâm Vinhomes Grand Park sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12/2025

Ở trục đường bộ, Vành đai 3 - tuyến giao thông chiến lược kết nối toàn vùng Đông Nam Bộ - đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Gần 15 km đoạn qua TP.Thủ Đức cũ, trong đó có đoạn chạy xuyên tâm Vinhomes Grand Park, dự kiến thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12/2025, sớm hơn kế hoạch ban đầu. Khi hoàn thành, Vành đai 3 sẽ tái cấu trúc bản đồ di chuyển liên vùng, rút ngắn đáng kể thời gian kết nối giữa TP.HCM với Bình Dương cũ, Đồng Nai, Tây Ninh, đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị về phía Đông.

Song song với đó, hạ tầng hàng không cũng đang được nâng cấp toàn diện. Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất đã đưa vào khai thác, giúp tăng công suất đón khách và hàng hóa, giảm áp lực cho sân bay hiện hữu.

Đặc biệt, Cảng hàng không quốc tế Long Thành lớn nhất cả nước sẽ khai thác chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày 19/12/2025 và chính thức khai thác thương mại từ đầu năm 2026.

Trong lịch sử phát triển đô thị toàn cầu, hạ tầng giao thông luôn đóng vai trò đầu tàu dẫn dắt dòng vốn chảy vào bất động sản.

Tại London, giá nhà quanh các ga Crossrail (Elizabeth Line) tăng trung bình 30-40% trước và sau khi tuyến đi vào vận hành, có khu vực ghi nhận mức tăng tới 70%. Ở Tokyo hay Singapore, các khu đô thị gắn với mạng lưới Metro luôn duy trì biên độ tăng giá ổn định, bất chấp chu kỳ kinh tế.

Tại Việt Nam, quy luật này đang được kiểm chứng rõ nét khi trục Metro số 1 giúp mặt bằng giá khu Đông thiết lập ở mức cao hơn hẳn so với 5-7 năm trước.

Vinhomes Grand Park - Tọa độ hưởng lợi hiếm có từ “tam trụ hạ tầng”

Trong giai đoạn hạ tầng TP.HCM đang tăng tốc hoàn thiện, Vinhomes Grand Park sở hữu lợi thế rất ít dự án có được.

Thứ nhất, Vành đai 3 chạy xuyên tâm đại đô thị giúp rút ngắn thời gian di chuyển liên vùng, đưa Vinhomes Grand Park trở thành điểm trung chuyển quan trọng trong cấu trúc đô thị mới của TP.HCM sau mở rộng địa giới hành chính.

Thứ hai, Metro số 1 chỉ cách đại đô thị khoảng 10 phút di chuyển, kết nối trực tiếp khu Đông với trung tâm hiện hữu, tạo điều kiện hình thành phong cách sống, làm việc, giải trí theo mô hình TOD hiện đại.

Thứ ba, dự án nằm giữa hai sân bay quốc tế là Tân Sơn Nhất và Long Thành, với thời gian di chuyển khoảng 25-40 phút, mở ra lợi thế lớn cho cộng đồng cư dân có nhu cầu di chuyển thường xuyên, chuyên gia, doanh nhân và nhóm khách thuê quốc tế với thu nhập và mức tiêu dùng cao.

Quan trọng hơn, các hạ tầng này không còn là kế hoạch dài hạn, mà đang đồng loạt bước vào giai đoạn vận hành hoặc hoàn thiện cuối cùng. Đây chính là thời điểm thị trường bắt đầu “định giá lại” những dự án nằm đúng trục hưởng lợi.

Vinhomes Grand Park đang chuẩn bị bước sang chu kỳ tăng giá mới nhờ hạ tầng hoàn thiện

So với khu vực trung tâm TP.HCM, mặt bằng giá căn hộ tại Vinhomes Grand Park vẫn đang ở vùng “mềm” hơn đáng kể, trong khi tiềm năng kết nối và chất lượng sống đã tiệm cận chuẩn đô thị quốc tế.

Ở góc độ người mua ở thực, việc sở hữu căn hộ tại giai đoạn “chân sóng hạ tầng” giúp giảm áp lực tài chính ban đầu, đồng thời thụ hưởng trọn vẹn lợi ích từ hệ sinh thái tiện ích đã đi vào vận hành ổn định của Đại đô thị đáng sống bậc nhất TP.HCM. Không gian xanh quy mô lớn, hệ thống trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại và cộng đồng cư dân hiện hữu tạo nên nền tảng sống bền vững, phù hợp cho nhu cầu an cư dài hạn.

Với nhà đầu tư chuyên nghiệp, đây là giai đoạn hiếm hoi khi động lực tăng trưởng không còn mang tính kỳ vọng mà đã hiện diện rõ ràng qua các công trình hạ tầng cụ thể. Khi Metro, Vành đai và sân bay cùng đi vào vận hành ổn định, thị trường thường nhanh chóng bước sang chu kỳ mới với mặt bằng giá được thiết lập ở mức cao hơn. Việc tham gia ở vùng “chân sóng” vì thế có ý nghĩa quyết định đến biên độ lợi nhuận trong dài hạn.

Theo các chuyên gia, trong chu kỳ bất động sản, cơ hội hấp dẫn nhất thường xuất hiện trước khi hạ tầng hoàn thiện và mặt bằng giá được tái thiết lập. Khi nhu cầu ở thực và dòng vốn đầu tư cùng nhập cuộc, “vùng giá tốt” sẽ nhanh chóng khép lại. Trong bối cảnh đó, Vinhomes Grand Park là lựa chọn hiếm hoi hội tụ trọn vẹn lợi thế hạ tầng, hệ sinh thái sống hoàn chỉnh và dư địa tăng trưởng rõ ràng. Cơ hội vàng luôn đòi hỏi quyết định sớm, bởi sự chần chừ hôm nay sẽ đồng nghĩa với việc bỏ lỡ mức giá tốt nhất của cả chu kỳ.