'Tam Cư diễn nghĩa' khu Đông TP.HCM: Ba sắc thái, một tầm nhìn chung

Khu Đông TP.HCM đã thoát khỏi hình ảnh một “giấc mơ dang dở”, nơi quy hoạch đi trước hạ tầng. Những năm gần đây, sự hoàn thiện mạnh mẽ của hạ tầng đã tạo cú hích thay đổi diện mạo toàn khu vực.

Trong bối cảnh đó, Thủ Thiêm – Nam Rạch Chiếc đang tạo nên một trục tăng trưởng với những chức năng khác nhau nhưng cùng hướng đến mục tiêu chung: xây dựng trung tâm đô thị mới của TP.HCM hiện đại, năng động và có sức cạnh tranh khu vực.

Một trong những mô hình đô thị đáng tham chiếu cho tương lai khu Đông là Phố Đông (Pudong), Thượng Hải. Vốn chỉ là vùng đất nông nghiệp ven sông Hoàng Phố, khu vực này được “thức tỉnh” vào năm 1990 khi chính phủ Trung Quốc phê duyệt chiến lược tái thiết, trao quyền tự chủ cao trong quy hoạch và mở cửa mạnh mẽ cho vốn đầu tư nước ngoài.

Lưu Gia Chủy – Khu tài chính hiện đại nhất trung tâm Thượng Hải

Trong đó, khu Lưu Gia Chủy (Lujiazui) được định hướng trở thành trung tâm tài chính mới của Thượng Hải – nơi quy tụ ngân hàng, định chế tài chính, trụ sở tập đoàn toàn cầu, cùng hệ thống công viên, không gian ven mặt nước và giao thông công cộng hiện đại.

Ngày nay, Phố Đông đã chuyển mình từ vùng ven sông thấp trũng thành biểu tượng đô thị toàn cầu – một “thành phố trong thành phố” phản ánh xu hướng phát triển của các siêu đô thị hiện đại.

Tại Việt Nam, tư duy tương tự đang được áp dụng ở Thủ Đức (cũ) cùng định hướng xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế TP. Hồ Chí Minh tại khu vực Thủ Thiêm. Lưu Gia Chủy vì vậy thường được dùng như hình mẫu để hình dung về quỹ đạo phát triển của Thủ Thiêm trong tương lai.

Trong bức tranh đó, Nam Rạch Chiếc nổi lên như khu vực hội đủ “công thức của một đô thị phát triển mới”: quỹ đất bên sông, hệ tiện ích – mật độ phát triển chuẩn cao cấp, và lợi thế kết nối hạ tầng ngày càng hoàn chỉnh. Đây là nền tảng tạo nên sức bật cho khu vực khi đặt trong tương quan với định hướng phát triển toàn khu Đông.

Hướng đi nào cho Nam Rạch Chiếc?

London là một trong những ví dụ điển hình, đặc biệt với cụm Nine Elms – Battersea. Nine Elms – Battersea (London) là một dự án tái phát triển quy mô lớn dọc sông Thames, được khởi động sau khi thành phố quyết định mở rộng tuyến Northern Line với hai ga mới (Nine Elms và Battersea Power Station) — đi vào vận hành từ năm 2021.

Việc có metro đã tạo cú hích mạnh mẽ, giúp khu vực vốn là bến cảng và kho vận lột xác, trở thành quận dân cư – thương mại – dịch vụ cao cấp, điển hình như tòa DAMAC Tower London – Versace Residences, hay trụ sở của Apple cũng được đặt tại đây - nơi hệ thống metro mới, các dự án phức hợp hạng sang và công viên ven sông Thames tạo thành một quận đô thị sầm uất.

Nine Elms – Battersea (London) là khu đô thị tái phát triển quy mô lớn dọc sông Thames

Nine Elms được quy hoạch theo định hướng phát triển bền vững, với trọng tâm là tạo dựng một môi trường sống cân bằng giữa đô thị năng động và thiên nhiên liền mạch. Cùng với đó là việc tái thiết, xây dựng toàn bộ bờ sông trở thành công viên, lối dạo bộ liên hoàn, quảng trường cộng đồng.

Tại đây, tuyến Northern Line Extension được xem là chất xúc tác quyết định cho Nine Elms phát triển. Đây là mô hình TOD điển hình: hạ tầng metro hoàn thiện trước, thị trường bất động sản theo sau.

Các căn hộ tại đây được định vị hạng sang với mức giá cao bậc nhất tại khu vực sông Thames. Vị trí chiến lược giúp kết nối nhanh chóng và liền mạch với trung tâm thủ đô. Địa thế sát sông Thames đóng vai trò như một “vành đai giá trị tự nhiên”, một lợi thế ít thay đổi trong dài hạn.

Không chỉ Nine Elms, nhiều khu đô thị quốc tế như Marina Bay (Singapore), Barangaroo (Sydney)…, cho thấy những chiến lược tạo giá trị giống nhau: tập trung không gian công cộng ven mặt nước, tuyến giao thông nhanh (metro/rail), mix-use ở tầng chân đế để tăng hấp thụ và nâng trải nghiệm cư dân — điều phù hợp với vị thế The Privé/Eaton Park/The Global City.

Mô hình phát triển tương ứng cho Nam Rạch Chiếc

Xét trong bức tranh tổng thể, Nam Rạch Chiếc với ba dự án trọng điểm - The Privé, Eaton Park và The Global City - đang cho thấy nhiều điểm tương đồng với mô hình phát triển của Nine Elms - Battersea. Tại đây, hạ tầng metro, không gian ven sông và sự xuất hiện đồng thời của các dự án quy mô lớn đã tạo ra một chu kỳ tái định hình đô thị mới.

Nam Rạch Chiếc hiện bước vào quỹ đạo phát triển tương tự. Metro số 1 đi vào vận hành từ năm 2024 trở thành trục giao thông xương sống cho khu Đông, kéo theo nhu cầu nâng cấp hạ tầng đường bộ, cảnh quan và kết nối liên vùng. Các trục giao thông chính như Xa lộ Hà Nội, Mai Chí Thọ, đường vào Thủ Thiêm hay nhà ga Rạch Chiếc hình thành nền tảng để khu vực phát triển theo mô hình TOD. Khi những cấu phần lớn như cầu Thủ Thiêm 2, Vành đai 3 hay hệ thống lộ giới hoàn thiện, khu vực được dự báo sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh về hấp thụ lẫn giá trị.

Lợi thế tự nhiên giúp Nam Rạch Chiếc hình thành tiềm năng phát triển một dải công viên và cảnh quan bên sông, gợi nhớ những tuyến cảnh quan dọc sông Thames. Trong bối cảnh đó, ba dự án trọng điểm của khu vực theo đuổi các định vị khác nhau nhưng lại tạo nên sự bổ trợ rõ rệt trong cấu trúc đô thị tương lai.

The Global City do Masterise Homes phát triển mang tham vọng trở thành “thành phố trong lòng thành phố”. Với hơn 100 ha, dự án được định vị như một trung tâm thương mại, văn hóa và giải trí quốc tế – đóng vai trò của một “downtown” mới của khu Đông.

Liền kề là Eaton Park trên quỹ đất 3,7 ha, gồm sáu tòa tháp cao 29–39 tầng và hơn 2.000 sản phẩm đa dạng. Dự án nhấn mạnh triết lý phát triển xanh ở không gian cao tầng, hướng tới nhóm cư dân trẻ và gia đình hiện đại.

The Privé của Tập đoàn Đất Xanh sở hữu pháp lý hoàn chỉnh, đủ điều kiện bán cho khách hàng người nước ngoài, thu hút sự quan tâm của cộng đồng chuyên gia, lao động chất lượng cao quốc tế

Bổ sung vào bức tranh đó là The Privé của Tập đoàn Đất Xanh, một khu compound hạng sang có quy mô 6,7 ha với 12 tòa tháp và hơn 3.100 căn hộ. Định vị theo phong cách “resort” kết hợp hệ tiện ích all-in-one, The Privé tập trung vào trải nghiệm sống riêng tư, tinh tế, mang màu sắc bespoke – góp phần nâng chuẩn sống của toàn khu vực và tạo sự khác biệt rõ nét trong phân khúc hạng sang.

Sự đa dạng trong triết lý phát triển khiến Nam Rạch Chiếc đang thu hút lớp cư dân mới: giới trẻ thành đạt, chuyên gia quốc tế và nhóm khách hàng tìm kiếm tài sản tích lũy ở phân khúc hạng sang. Quá trình này gợi nhớ giai đoạn London mở rộng Northern Line cách đây hơn một thập kỷ - thời điểm Nine Elms hình thành bản sắc đô thị mới dựa trên sự cộng hưởng giữa metro, các dự án cao cấp và không gian mặt nước.

Dù không thể so sánh hoàn toàn với London – một đô thị đã trải qua nhiều chu kỳ phát triển và giá bất động sản gần như đã đạt ngưỡng ổn định – Nam Rạch Chiếc vẫn đang ở trong giai đoạn phát triển, nơi dư địa tăng giá còn rất lớn khi hạ tầng tiếp tục hoàn thiện. Biên độ tăng giá, đặc biệt với các dự án ven sông gắn với hạ tầng metro, vẫn còn lớn khi các cấu phần đô thị tiếp tục được đầu tư. Nếu Nine Elms – Battersea là minh chứng cho việc hạ tầng giao thông và không gian mặt nước có thể tái định hình cả một khu vực trung tâm mới, thì Nam Rạch Chiếc đang tiến dần theo quỹ đạo này, nhưng với tốc độ và đặc điểm đặc thù của thị trường TP.HCM.

Nói ví von, ba dự án tiêu biểu - The Privé, Eaton Park và The Global City đang hình thành thế “tam cư diễn nghĩa” - tựa như những mảnh ghép quan trọng trong quá trình hình thành một cực đô thị cao cấp mới của TP.HCM. Khi hạ tầng tiếp tục hoàn thiện và quy hoạch đồng bộ hơn, Nam Rạch Chiếc có cơ hội trở thành một “Nine Elms của TP.HCM” - trung tâm an cư – thương mại – dịch vụ mới mang chuẩn mực quốc tế.