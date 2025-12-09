Ngôi nhà rộng 400m2 với tông ngọc trai và vani

TPO - Ngôi nhà rộng 400m² này được hình dung như một ẩn cư giữa thiên nhiên, nơi ranh giới giữa trong và ngoài gần như tan biến.

Toàn bộ không gian sống được thiết kế tiết chế, ấm áp và có chiều sâu. Khoảng sân trung tâm phủ sỏi đen với bếp lò gang tạo tâm điểm cho những buổi tối tĩnh lặng.

Phòng khách không có tivi, không đèn chính mà cố tình rộng ra khu vườn, nơi gương phản chiếu những bụi cẩm tú cầu, khiến khung cảnh như không có bức tường ngăn cách.

Hai khu bếp Á và Âu đáp ứng nhịp sống linh hoạt của gia đình. Dưới tầng hầm, KTS tạo “khu vườn bí mật” từ giếng trời nhỏ đậm chất thư giãn với ghế sofa nhung olive, sàn khảm đá cẩm thạch hình học, và ghế da đồng thau dưới bức tranh rực rỡ màu sắc.

Lên tầng trên, không gian riêng tư mở ra. Tầng áp mái là ẩn thất của gia chủ nơi mái dốc giữ nguyên cấu trúc ban đầu và cửa sổ mái cắt ánh sáng thành những hình khối thay đổi theo ngày. Căn phòng ngủ mang tông trắng ngọc trai, kem vani và xám nhạt, tạo nên sự yên bình tuyệt đối.