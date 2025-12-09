Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ngôi nhà rộng 400m2 với tông ngọc trai và vani

Thúy Hiền
TPO - Ngôi nhà rộng 400m² này được hình dung như một ẩn cư giữa thiên nhiên, nơi ranh giới giữa trong và ngoài gần như tan biến.

Toàn bộ không gian sống được thiết kế tiết chế, ấm áp và có chiều sâu. Khoảng sân trung tâm phủ sỏi đen với bếp lò gang tạo tâm điểm cho những buổi tối tĩnh lặng.

fb-img-1763353345413.jpg
fb-img-1763353335040.jpg
fb-img-1763353337611.jpg
fb-img-1763353332568.jpg

Phòng khách không có tivi, không đèn chính mà cố tình rộng ra khu vườn, nơi gương phản chiếu những bụi cẩm tú cầu, khiến khung cảnh như không có bức tường ngăn cách.

fb-img-1763353316019.jpg
fb-img-1763353342626.jpg

Hai khu bếp Á và Âu đáp ứng nhịp sống linh hoạt của gia đình. Dưới tầng hầm, KTS tạo “khu vườn bí mật” từ giếng trời nhỏ đậm chất thư giãn với ghế sofa nhung olive, sàn khảm đá cẩm thạch hình học, và ghế da đồng thau dưới bức tranh rực rỡ màu sắc.

fb-img-1763353329033.jpg
fb-img-1763353319800.jpg
fb-img-1763353347657.jpg
fb-img-1763353350000.jpg

Lên tầng trên, không gian riêng tư mở ra. Tầng áp mái là ẩn thất của gia chủ nơi mái dốc giữ nguyên cấu trúc ban đầu và cửa sổ mái cắt ánh sáng thành những hình khối thay đổi theo ngày. Căn phòng ngủ mang tông trắng ngọc trai, kem vani và xám nhạt, tạo nên sự yên bình tuyệt đối.

fb-img-1763353314109.jpg
fb-img-1763353324469.jpg
fb-img-1763353322087.jpg
fb-img-1763353326686.jpg
Home Journal
#nhà đẹp #thiết kế nội thất #biệt thự #ngọc trai #vani #thiên nhiên

