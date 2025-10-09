Bản hit mang ý nghĩa tình dục của Taylor Swift

TPO - Sau khi ra mắt, ca khúc “Wood” khiến mạng xã hội toàn cầu sục sôi vì câu từ táo bạo, thậm chí bị gọi là tục tĩu. Tuy nhiên, theo Taylor Swift, nó thực ra bắt đầu từ ý tưởng ngây thơ.

Trong album The Life of a Showgirl, ca khúc tạo ra nhiều lời bàn tán nhất có lẽ là Wood. Ngay sau khi phát hành ngày 3/10, Wood trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội toàn thế giới vì có yếu tố 18+.

Tổng thể bài hát truyền đi thông điệp tình yêu đích thực có thể phá vỡ mọi niềm tin cũ, tổn thương và những điều mê tín. Nó cũng được cho là thể hiện quá trình chuyển mình của người phụ nữ từ cam chịu số phận thành làm chủ cuộc đời và khoái cảm của chính mình.

Taylor Swift viết về chuyện tình dục với Travis trong bài hát mới. Ảnh: Getty Images.

Với tư cách là “bậc thầy ngôn ngữ” trong âm nhạc hiện đại, Taylor gây sốc khi sử dụng ca từ mang ẩn ý về chuyện tình dục giữa cô và vị hôn phu, cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce.

Lời bài hát gây ra tranh cãi trên các diễn đàn trực tuyến. Người bất ngờ và thích thú trước sự táo bạo của Taylor. Tuy nhiên, một bộ phận chỉ trích cô vì đưa chủ đề nhạy cảm vào ca khúc không giới hạn độ tuổi.

Cư dân mạng bình luận: “Tôi ngưỡng mộ sự thông minh, lanh lợi của cô ấy”, “Không có gì sai khi khoe kỹ năng của bạn trai”, “Đúng là không có gì Taylor Swift không dám viết”, “Khả năng sáng tác của cô ta sa sút đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tại sao bài hát lại tục tĩu như vậy khi khán giả của cô ta phần lớn chỉ từ 10-18 tuổi?”, “Cô ấy nên là hình mẫu cho thiếu niên và trẻ vị thành niên. Hát về bộ phận nhạy cảm không phải cách dạy hay cho phụ nữ trẻ”, “Giờ thì cô ấy đã bước vào lãnh địa của Madonna và Cardi B rồi”…

Trong tập phát sóng The Tonight Show Starring Jimmy Fallon vào ngày 6/10, siêu sao nhạc pop giải thích ca khúc thứ 9 trong album được lấy cảm hứng từ những điều mê tín như gõ vào gỗ (knocking on wood).

Gõ vào gỗ là tập tục mê tín phổ biến ở nhiều nước phương Tây. Nó bắt nguồn từ niềm tin cổ xưa rằng trong gỗ có linh hồn hoặc thần bảo hộ, gõ nhẹ vào gỗ sẽ giúp xua đi vận xui hoặc ngăn lời nói mang điềm gở trở thành sự thật.

Taylor cũng viết về một số cách làm mê tín phổ biến khác mà phụ nữ khi yêu thường áp dụng như ngắt cánh hoa để đoán tình cảm đối phương hay tung đồng xu…

Taylor thừa nhận viết về chủ đề nhạy cảm trong bản hit Wood, nhưng ý tưởng ban đầu hoàn toàn trong sáng. Ảnh: Getty Images.

“Tôi mang ý tưởng này vào phòng thu và nói rằng, ‘Tôi muốn làm một bài hát có âm hưởng cổ điển, vượt thời gian một chút'. Nó thực sự bắt đầu từ ý tưởng rất ngây thơ. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nữa, thật đấy”, Taylor nói.

Nữ tỷ phú chia sẻ thêm khi bắt đầu vào sáng tác, bài hát dần thay đổi sang hướng 18+. Cô không thể giải thích rõ được quá trình này, nhưng đặc biệt hài lòng về thành quả cuối cùng.

Nhạc sĩ thắng giải Grammy không quên tuyên bố mức độ nóng bỏng trong album mới khá cao.

Cùng ngày, trong chương trình Morning Mash Up của SiriusXM, Taylor tiết lộ về phản ứng của mẹ, bà Andrea Swift, sau khi nghe Wood: “Mẹ tôi nghĩ bài hát nói về những điều mê tín. Thực ra, đúng là như vậy. Đó là điều thú vị của cách chơi chữ. Bài hát gợi cảm này hoàn toàn vượt quá tầm hiểu biết của mẹ”.

Travis chưa phản hồi công khai về bài hát nhạy cảm của vị hôn thê. Anh được cho kỷ niệm sinh nhật lần thứ 36 vào ngày 5/10 bằng cách đi xem The Official Release Party of a Showgirl - bộ phim ra mắt album mới của Taylor - ngoài rạp.

Trong tập podcast phát sóng vào tháng 8, cầu thủ đội Kansas City Chiefs tiết lộ thích nhất bài hát Opalite nhất trong album The Life of a Showgirl. Bài hát này cùng với The Fate of Ophelia và Wi$h Li$t đều có nội dung tôn vinh Travis.