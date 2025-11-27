Hải Triều dừng làm MC

TPO - Trong buổi ra mắt sách “Có một người đi cùng ta năm tháng”, MC Hải Triều tuyên bố tạm dừng công việc dẫn chương trình và diễn xuất để dành toàn bộ thời gian cho viết lách và dàn dựng sân khấu, làm phim.

MC Hải Triều ra mắt cuốn sách thứ ba - Có một người đi cùng ta năm tháng vào chiều 26/11, tại TPHCM. Cuốn sách là tản văn gồm 18 bài viết đầy cảm xúc về ký ức tuổi thơ, quê hương miền Tây và hành trình chữa lành. Nam MC cho biết Có một người đi cùng ta năm tháng là khởi đầu cho ngã rẽ lớn trong sự nghiệp của anh.

MC Hải Triều chia sẻ ở tuổi 30 anh quyết định thực hiện một sự chuyển mình lớn là tạm dừng công việc MC và diễn viên để dồn tổng lực cho vai trò đạo diễn và nhà văn. "Tôi tin rằng hành trình viết sách của mình không dừng lại ở chuyện 'mình phải làm thế nào'. Mỗi năm tôi sẽ xuất bản một cuốn, cho đến khi nào bản thân tôi thật sự kiệt sức và cần tập trung nhiều hơn cho những điều khác", tác giả Hải Triều nêu.

Tại họp báo, Hải Triều thừa nhận quyết định của mình có thể bị xem là ngạo mạn và tự cao nhưng anh kiên định với con đường đã chọn. “Hành trình viết của tôi không được phép dừng lại bởi vì xuất phát điểm của tôi là người học văn. Tôi tin rằng dòng đời của một tác phẩm không chỉ đơn giản là đem lại cho bạn đọc nhiều cảm xúc. Dòng đời của một tác phẩm văn học phải được chuyển thể thành phim và nhiều yếu tố thương mại hơn”, Hải Triều nói.

Tác giả Hải Triều dành hơn một năm để hoàn thiện tập tản văn Có một người đi cùng ta năm tháng. Anh khẳng định không sử dụng AI để viết sách. Đây là tác phẩm anh viết từng từ, từng câu.

"Ban đầu cuốn sách dự kiến ra mắt vào tháng 3, nhưng phải đến tháng 11 sự kiện mới diễn ra vì tôi muốn mọi thứ được chỉn chu hơn. Tôi không dám nói đây là một cuốn sách hay, nhưng chắc chắn nó 'tròn' hơn rất nhiều so với ban đầu", Hải Triều chia sẻ.

Anh cho biết bản thân bắt đầu sử dụng ứng dụng AI, nhưng không phải để viết thay, mà để kiểm tra chính tả hoặc so sánh với văn phong của chính mình. Cây viết trẻ Hải Triều tin rằng sự kỹ lưỡng của công nghệ khi kết hợp với cảm xúc thật của mỗi người sẽ tạo nên những tác phẩm có thể chạm đến trái tim độc giả. Cuốn sách thứ ba ra đời cũng đánh dấu bước chuyển mình của Hải Triều khi kết hợp với nhạc sĩ Hamlet Trương để sáng tác ca khúc Thăm mộ ngoại.

NSND Mỹ Uyên có mặt tại buổi họp báo để chúc mừng đàn em. Theo NSND Mỹ Uyên, Hải Triều là người bản lĩnh, tự tin và chân thành. Mỹ Uyên cho biết ngoài đam mê viết sách, Hải Triều còn đặc biệt yêu thích công việc dựng kịch, tư duy dàn dựng và diễn xuất.

NSND Mỹ Uyên chúc mừng Hải Triều ra mắt tác phẩm văn học mới.

"Hy vọng chất liệu trong cuốn sách mới này sẽ tạo cho tôi cú hích, nguồn cảm hứng để có thể bắt tay chuyển thể thành kịch bản sân khấu trong thời gian sớm nhất. Tôi mong hai chị em có duyên để làm một dự án chỉn chu và sống được trên sân khấu”, NSND Mỹ Uyên chia sẻ.

Tại buổi họp báo, Hải Triều cho biết anh và cộng sự sẽ trích doanh thu từ việc bán sách để cứu trợ đồng bào lũ lụt. Nam MC không công bố con số cụ thể bởi mong muốn thể hiện sự khiêm tốn và tập trung vào hiệu quả thiết thực của hành động.