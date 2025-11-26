Lân Nhã hủy show

TPO - Ca sĩ Lân Nhã dừng tổ chức concert (dự kiến diễn ra trong tháng 12) do lượng vé bán ra chưa đạt mức tiêu chuẩn. Trong thời điểm lũ lụt, nam ca sĩ cho rằng nên tập trung kêu gọi chung tay giúp sức để người dân sớm ổn định lại cuộc sống sau lũ.

Tối 26/11, ca sĩ Lân Nhã thông báo hủy Nhã Concert - dự kiến diễn ra tại Hà Nội và TPHCM trong tháng 12. Đây là concert đầu tiên do anh tự đứng ra thực hiện sau hơn 15 năm theo nghề.

Nam ca sĩ nói quyết định dừng tổ chức xuất phát từ việc lượng vé bán ra chưa đạt mức tiêu chuẩn cho một đêm nhạc trọn vẹn. Trong thời điểm lũ lụt đang gây thiệt hại lớn về người và của cho người dân miền Trung, Lân Nhã cho rằng nên tập trung kêu gọi chung tay giúp sức để người dân sớm ổn định lại cuộc sống sau lũ.

"Vì những lý do trên, Nhã xin phép dời show diễn tại Hà Nội qua một thời điểm khác thích hợp hơn. Với những khán giả đã mua vé, cho tôi gửi lời xin lỗi chân thành. Để tri ân và bù đắp phần nào tình cảm của mọi người, xin được tặng album đến tất cả đơn hàng đã đặt mua vé tại Hà Nội", nam ca sĩ nói phương án xử lý. Ban tổ chức đêm nhạc sẽ liên hệ trực tiếp với khán giả để xác nhận thông tin, hoàn tiền vé và gửi quà.

Nam ca sĩ cũng góp 50 triệu đồng tới Ban vận động cứu trợ trung ương, chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung. Nhiều khán giả đồng tình với quyết định của Lân Nhã giữa thời điểm thiên tai khắc nghiệt. "Thông cảm và hoàn toàn ủng hộ Lân Nhã và ê-kíp. Nếu sắp tới tổ chức lại, mong ban tổ chức cân nhắc địa điểm, giá vé phù hợp hơn", một khán giả bình luận.

Ngay khi Lân Nhã công bố mức giá vé concert tại Hà Nội dao động từ 2,5 triệu đồng - 5,9 triệu đồng, một số khán giả cho rằng giá vé cao, trong khi các nghệ sĩ tên tuổi như Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn cũng chỉ có mức tiền tương đương. Đáp lại, Lân Nhã chia sẻ anh thấu hiểu tâm lý người hâm mộ và xin lỗi nếu giá vé khiến khán giả thấy chưa hợp lý. Tuy nhiên do địa điểm tổ chức giới hạn, chi phí di chuyển âm thanh, ánh sáng, dàn nhạc từ TPHCM khiến giá vé đội lên.

Không riêng Lân Nhã, những ngày qua, nhiều sao Việt thông báo hoãn sự kiện nghệ thuật, ra mắt sản phẩm âm nhạc vì mưa lũ. Ban tổ chức show âm nhạc có sự xuất hiện của ca sĩ Trung Quân - dự kiến diễn ra vào ngày 20/11 - xác nhận tạm hoãn show. Nguyên nhân được đưa ra là thời tiết tại Đà Lạt hiện tại không thuận lợi.

Hôm 20/11, ca sĩ Thanh Duy cũng báo tạm hoãn lịch phát hành MV Đợi em đến bên đời do diễn biến phức tạp của tình hình lũ lụt tại các tỉnh miền Trung. Thanh Duy cho biết sẽ cập nhật thời gian phát hành mới để khán giả tiện theo dõi khi mọi thứ ổn định. Nam ca sĩ cũng mong muốn tất cả cùng chung tay hướng về miền Trung, lan tỏa những thông tin cần thiết nhất và hỗ trợ đồng bào vượt qua khó khăn.