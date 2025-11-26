Câu chuyện từ rốn lũ lịch sử

TPO - Cầu truyền hình đặc biệt “Vượt qua lũ dữ” phát sóng tối 25/11 cho khán giả thấy mất mát nặng nề của người dân miền Trung trong đợt lũ lịch sử. Từ những câu chuyện trong rốn lũ, tấm gương anh hùng thầm lặng cứu giúp người dân vượt qua mưa lũ, chương trình mong muốn gửi đi thông điệp về sự sẻ chia, tương thân tương ái tới đồng bào miền Trung.

Hành trình vượt qua lũ dữ ở miền Trung

Cầu truyền hình đặc biệt Vượt qua lũ dữ do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức vào tối 25/11. Chương trình được thực hiện với mong muốn chia sẻ cùng đồng bào miền Trung trước mất mát quá lớn ở thời điểm hiện tại.

Vượt qua lũ dữ cũng là lời kêu gọi người dân cả nước cùng sẻ chia, đồng hành với bà con vượt qua hoàn cảnh khó khăn hiện nay. Chương trình kết nối 3 điểm cầu: Hà Nội, Đắk Lắk và Khánh Hòa nhằm gửi những lời động viên, sự tiếp sức dành cho đồng bào miền Trung.

Cơn lũ lịch sử xảy ra tại khu vực Nam Trung Bộ những ngày qua để lại thiệt hại vô cùng lớn về người và của.

Cầu truyền hình trực tiếp bắt đầu với phóng sự toàn cảnh về sức tàn phá nặng nề của cơn lũ lịch sử tại miền Trung trong những ngày qua. Khung cảnh mênh mông nước, dòng nước lũ chảy xiết, đục ngầu, sự mất mát về người và của được tái hiện rõ nét thông qua phóng sự này.

Điểm cầu đầu tiên được kết nối là rốn lũ xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk. Đến nay, dù nước lũ ở nơi đây đã rút một phần, người dân vẫn phải chịu cảnh không điện và khan hiếm nước sạch.

"Nơi đây năm nào cũng có lụt nhưng năm nay là kỷ lục. Đây được coi là đợt lũ lụt lớn nhất từ sau giải phóng đến nay. Sau khi nước rút, tôi trở về nhà thấy mọi thứ tan hoang hết, không còn lại gì. Làm cả đời giờ lại về trắng tay", ông Trần Văn Linh - người dân thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk nói.

Đến nay, dù nước đã rút, nhưng nhiều hộ gia đình ở xã Hòa Thịnh vẫn sống trong cảnh không điện và khan hiếm nước sạch.

Ông Phương Văn Lành - Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh - chia sẻ về những giờ phút chống chọi với thiên tai. “Khi lũ ập đến, điều đầu tiên chúng tôi nghĩ là phải cứu được càng nhiều người càng tốt. Nước lên quá nhanh, chỉ một đến hai giờ đã chia cắt toàn bộ xã. Thông tin liên lạc gián đoạn, địa bàn rộng, dân số đông, công tác cứu hộ vô cùng khó khăn. Nhưng tất cả lực lượng cùng người dân đã nỗ lực hết sức, cứu được hàng chục nghìn người đến nơi trú an toàn”, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh cho biết.

Bên cạnh tỉnh Đắk Lắk, thì Khánh Hòa cũng là một trong những địa phương đã gánh chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua. Chương trình cũng kết nối với điểm cầu tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, nhiều thiết bị y tế ngập lụt, giờ đây đang hoang tàn và chất đống.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa chìm trong biển nước khiến nhiều thiết bị y tế bị hư hỏng hoàn toàn.

Bác sĩ Lý Thế Huy - Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa - cho biết nhiều thiết bị thiết yếu của bệnh viện đã bị hư hỏng hoàn toàn sau mưa lũ. Bệnh viện đã xây dựng phương án ứng phó theo chỉ đạo của Sở Y tế với phương châm "bốn tại chỗ". Tuy nhiên, do nước dâng lên quá nhanh kèm theo cúp điện, các y bác sĩ buộc phải ưu tiên vận chuyển bệnh nhân nặng từ khoa Hồi sức cấp cứu và tầng trệt lên tầng một để vừa cấp cứu, điều trị, vừa tiếp nhận người dân do các đội cứu hộ đưa vào lưu trú.

Các cán bộ bệnh viện cũng huy động toàn bộ nhân viên di dời trang thiết bị đến nơi an toàn nhưng có những thiết bị cố định rất nặng không thể di dời kịp. "Anh em đành bất lực nhìn nước lũ nhấn chìm trong nỗi xót xa", bác sĩ Lý Thế Huy nói.

Thắp sáng tinh thần tương thân tương ái của dân tộc

Dòng nước lũ chảy xiết ở miền Trung không ngăn được tinh thần quả cảm của những người hùng thầm lặng. Từ điểm cầu Khánh Hòa, khán giả không khỏi xúc động với câu chuyện của người đàn ông chèo ghe cứu 40 người. “Sau khi đưa vợ con đến nơi an toàn, tôi dồn sức đi cứu người. Chỉ mong cứu được càng nhiều càng tốt. Tôi chèo ghe liên tục cho đến khi ghe chìm, không thể tiếp tục", ông Trần Công Thành - người dân thôn Phú Hữu chia sẻ.

Còn tại đầu cầu Khánh Hòa, khán giả xúc động khi nghe câu chuyện về các cán bộ, chiến sĩ vẫn dò từng bước, gõ vào từng cánh cửa để tìm xem còn ai chưa kịp thoát ra ngoài. Bên cạnh đó, câu chuyện về nhóm cứu hộ đưa được 300 người ra khỏi vùng nguy hiểm chỉ trong vài tiếng cũng khiến nhiều khán giả rưng rưng nước mắt. Thuyền suýt lật, dây thừng nhiều lần căng đứt nhưng thành viên đội cứu hộ không bỏ cuộc. Không chỉ vậy, các đoàn thiện nguyện cũng vượt đèo sạt lở, bùn đến đầu gối, đẩy xe từng đoạn để đưa mì gói, nước sạch...

﻿ ﻿ Những chuyến hàng cứu trợ lần lượt đến với bà con vùng bão lũ.

Vượt qua lũ dữ không chỉ là câu chuyện của mỗi gia đình, mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cả dân tộc. Trước trong và sau lũ dữ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã luôn có những chỉ đạo kịp thời, quyết liệt và sát sao, để giúp bà con ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội. Không chỉ riêng Trung ương, mà các cấp chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể… đều vào cuộc, chung tay để từng ngày, từng bước, miền Trung từng bước hồi phục.

Chia sẻ tại điểm cầu Hà Nội, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương, bà Hà Thị Nga - Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - trân trọng cảm ơn nhân dân cả nước, cộng đồng doanh nghiệp, bạn bè quốc tế và bà con kiều bào ở nước ngoài trong suốt thời gian qua.

Bà Hà Thị Nga - Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - chia sẻ tại chương trình.

Đặc biệt là trong vòng gần 2 tháng, thông qua kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã có hơn 1,1 triệu người, trên 60.000 tổ chức tham gia các hoạt động hỗ trợ, ủng hộ cho người dân vùng lũ.

Bà Nga khẳng định sự ủng hộ này hết sức có ý nghĩa, không chỉ là hỗ trợ về mặt tài chính, về các điều kiện vật chất kịp thời mà còn là sự sẻ chia tình cảm rất ấm áp. "Chúng tôi tha thiết kêu gọi và mong muốn nhân dân cả nước, cộng đồng doanh nghiệp, kiều bào ta ở nước ngoài cũng như bạn bè quốc tế tiếp tục dành những tình cảm, sự hỗ trợ về cả tinh thần và vật chất để người dân vùng lũ, các lực lượng chức năng cũng như chính quyền ở các địa phương có thêm điều kiện, nguồn lực, cũng như có thêm động lực để vượt qua những khó khăn, thách thức”, bà Hà Thị Nga chia sẻ trong chương trình.