NSND Tự Long trở thành Tiến sĩ

TPO - NSND Tự Long thành công bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và lịch sử sân khấu. Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ diễn ra vào ngày 29/11 tại Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam.

Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ của NSND Tự Long diễn ra vào ngày 29/11 tại Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam. Hội đồng đánh giá bảo vệ luận án của NSND Tự Long do PGS. TS Nguyễn Thị Thu Phương - Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam - làm Chủ tịch. Tham gia buổi lễ còn có gia đình nam nghệ sĩ và người đồng nghiệp thân thiết - NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Bà xã Minh Nguyệt của nam nghệ sĩ đăng bài chúc mừng: "Một ngày thật đáng nhớ để ghi dấu trong cuộc đời, một hành trình thật tự hào và xứng đáng ghi nhận. Chúc mừng tân Tiến sĩ. Chúc mừng nhà hát Chèo Quân đội có Tiến sĩ đầu tiên với luận án vô cùng ý nghĩa, có tính đóng góp lớn và là sự tri ân đến chiếu Chèo của người lính, người chiến sĩ - nghệ sĩ".

NSND Tự Long sinh năm 1973, trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật ở Bắc Ninh. Bố anh là NSƯT Vũ Tự Lẫm (nghệ danh Hai Lẫm) và mẹ là NSƯT Nguyễn Thị Phức (nghệ danh Minh Phức), đều công tác tại Đoàn quan họ của tỉnh.

Tự Long từng theo học trường Trung cấp Xây dựng Bắc Ninh, khoa Mộc dân dụng và đi làm thợ mộc, lơ xe, phụ hồ xách vữa, chạy xe ôm để tăng thu nhập, có tiền nuôi sống bản thân và gửi về cho gia đình. Sau khi lăn lộn nhiều nghề và dành dụm được tiền, anh thi vào khoa Chèo, Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, bắt đầu bén duyên với nghiệp diễn.

Sau năm 1999, Tự Long tham gia vào Đoàn chèo Tổng cục Hậu cần, bắt đầu từ những vai nhỏ, ít ai biết đến. Thừa hưởng gen nghệ thuật từ gia đình, sau này Tự Long từng bước đi lên thành nghệ sĩ chèo tài năng, đạt được nhiều huy chương vàng, huy chương bạc tại các hội diễn sân khấu chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, Tự Long còn bộc lộ khiếu hài hước và có duyên với sân khấu hài kịch. Năm 2000, anh góp mặt trong chương trình Gặp nhau cuối tuần và nhanh chóng trở thành cặp bài trùng nổi tiếng với NSND Xuân Bắc.

Từ đó, anh bắt đầu hoạt động song song giữa sân khấu hài và chèo. Tự Long trở thành một trong những nghệ sĩ ăn khách nhất của làng hài đất Bắc, tên tuổi gắn liền với các chương trình đặc sắc như Gặp nhau cuối tuần, Gặp nhau cuối năm - Táo quân...

Nam nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSƯT vào năm 2012. Đến tháng 9/2014, anh được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội. Năm 2015, Tự Long vinh dự được phong tặng danh hiệu NSND. Năm 2024, NSND Tự Long giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội.