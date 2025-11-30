Người phụ nữ đi săn 10.000 tấm ảnh về mặt trời suốt 10 năm

TPO - Tối 29/11, tác giả Hoàng Thị Bích Thảo ra mắt sách ảnh "Nguồn sống" và triển lãm cùng tên. Toàn bộ doanh thu từ việc bán sách trong ba ngày trưng bày sẽ được gửi đến bà con miền Trung chịu ảnh hưởng của mưa lũ.

Tại Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TPHCM lần thứ hai diễn ra tối 29/11, tác giả Hoàng Thị Bích Thảo đã ra mắt sách ảnh Nguồn sống và triển lãm cùng tên. Trong không gian vốn quen thuộc với góc nhìn thị giác là những bức ảnh về mặt trời. Đó cũng là cuộc trò chuyện giữa con người với thiên nhiên và chính mình.

Triển lãm Nguồn sống được giới thiệu như dự án tiếp nối, nơi bộ sưu tập ảnh mặt trời của Hoàng Thị Bích Thảo được trình bày một cách trang trọng và trọn vẹn. Tác giả không xuất thân từ trường lớp nghệ thuật hay nhiếp ảnh chuyên nghiệp mà vốn là doanh nhân yêu thích ghi lại khoảnh khắc. Suốt 10 năm qua, dù đi công tác ở đâu, tác giả Bích Thảo đều dành thời gian hướng ống kính lên bầu trời. Gần 10.000 bức ảnh được lưu giữ, chủ yếu được chụp bằng điện thoại và đôi khi bằng máy ảnh chuyên dụng.

Tác giả Hoàng Thị Bích Thảo tại buổi ra mắt tác phẩm.

Hoàng Thị Bích Thảo cho biết không tìm kiếm sự cầu kỳ trong bố cục hay kỹ thuật, mà hướng đến“những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên của nhân duyên. Ánh sáng, thời gian và tâm trạng hòa vào nhau đúng khoảnh khắc duy nhất. “Có thể tôi không giữ được khoảnh khắc đó mãi mãi, nhưng tôi giữ được cảm xúc của nó”, tác giả chia sẻ.

Hành trình dài ấy từ núi rừng đến biển rộng, từ đô thị đến vùng hoang sơ giúp tác giả học được sự kiên nhẫn và cả khả năng buông bỏ.

Phát biểu tại sự kiện, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhận định Nguồn sống là sáng kiến đẹp và có ý nghĩa. Ông biết đến niềm say mê săn mặt trời của tác giả từ nhiều năm trước và việc chuyển tải hành trình ấy thành cuốn sách giúp người xem được chiêm nghiệm lâu hơn. “Có lẽ đọc cuốn sách này, ai cũng được truyền thêm năng lượng, thêm sức sống”, ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

Nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân (thứ hai từ trái sang) nhận định Nguồn sống là một sáng kiến đẹp và có ý nghĩa

Đại tá Đoàn Hoài Trung - Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM - bày tỏ sự bất ngờ khi một nhiếp ảnh gia không chuyên lại lựa chọn đề tài khó đến vậy. Theo ông, mặt trời là thứ ai cũng nhìn thấy mỗi ngày nhưng rất ít người đủ kiên nhẫn để biến nó thành nghệ thuật.

Nghệ sĩ thị giác Phạm Tuấn Ngọc - người trực tiếp tuyển chọn tác phẩm - cho biết anh bị thu hút bởi cách chụp của Hoàng Thị Bích Thảo. Dù không chuyên, nhiều bức ảnh cho thấy sự quan sát tinh tế, khả năng xử lý ánh sáng tốt và một nhịp cảm xúc riêng. Triển lãm Nguồn sống mở ra một cách hiểu rộng hơn về nhiếp ảnh. Bất kỳ ai cũng có thể trở thành người sáng tạo và đôi khi một bức ảnh đẹp, không nhất thiết phải đến từ thiết bị đắt tiền hay kỹ thuật phức tạp.

Triển lãm trưng bày hàng nghìn bức ảnh chụp mặt trời.

Ban tổ chức triển lãm nhận xét những bức ảnh của Hoàng Thị Bích Thảo tìm thấy vẻ đẹp trong tĩnh lặng và trong những điều mong manh.

Tác giả cho biết toàn bộ doanh thu sách trong ba ngày trưng bày sẽ được gửi đến bà con miền Trung chịu ảnh hưởng của mưa lũ, như một cách chia sẻ từ chính nguồn năng lượng mà tác giả gọi là nguồn sống.