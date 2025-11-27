Nghệ sĩ cứu trợ hàng chục tỷ đồng

TPO - Nghệ sĩ không đứng ngoài cuộc khi đồng bào gặp khó khăn. Không chỉ dừng lại ở những khoản tiền cứu trợ, nghệ sĩ sẵn sàng dừng hoạt động giải trí, hủy sự kiện quảng bá để dành mọi sự quan tâm đến người dân vùng chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Theo báo cáo nhanh đến sáng 26/11 của Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, mưa lũ tại các tỉnh Trung Bộ, đặc biệt là các tỉnh Nam Trung Bộ làm 98 người chết và 10 người mất tích. Trong đó, tỉnh Đắk Lắk thiệt hại nặng nề nhất với 63 người chết, 8 người mất tích. Thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế ước tính hơn 14.000 tỷ đồng.

Tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no” sáng lên giữa những mất mát. Nhiều ngày qua, hàng trăm đoàn thiện nguyện khắp cả nước hướng về miền Trung, mang theo lương thực, áo quần, tiền bạc, thuốc men. Hơn hết, họ trao đi tình người ấm áp. Trong số đó, nghệ sĩ cũng góp vai trò quan trọng. Không đơn thuần hỗ trợ về tiền bạc, vật chất, họ dùng sức ảnh hưởng để lan tỏa giá trị tích cực, kêu gọi sự chung tay từ cộng đồng.

Nghệ sĩ ủng hộ tiền tỷ

Ngày 25/11, Sơn Tùng M-TP cho biết anh và công ty M-TP Entertainment ủng hộ 700 triệu đồng cho bà con miền Trung. Trước đó, Sơn Tùng M-TP ủng hộ 1,6 tỷ đồng nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả cơn bão số 10 (Bualoi) và số 11 (Matmo). Riêng trong năm 2025, Sơn Tùng M-TP đã ủng hộ 2,3 tỷ đồng cho người dân các tỉnh bị thiên tai, ảnh hưởng nặng nề do bão lũ.

Trấn Thành chia sẻ thông tin các địa điểm tiếp nhận hàng cứu trợ của TPHCM cho miền Trung để bà con theo dõi và đến đóng góp, ủng hộ. Nam đạo diễn xung phong quyên góp 500 triệu đồng.

Sơn Tùng, Hòa Minzy quyên góp cả tỷ đồng cho địa phương chịu thiệt hại do bão lũ.

“Chúng ta mỗi người giúp một tay nào. Người dân miền Trung rất cần chúng ta ngay lúc này. Cầu mong cho tai qua nạn khỏi, bà con sớm bình an. Trấn Thành xung phong trước 500 triệu đồng. Mỗi người một ít, ôm lấy đồng bào thôi các anh em”, nghệ sĩ kêu gọi. Trước đó, Trấn Thành ủng hộ 500 triệu đồng cho người dân khắc phục hậu quả cơn bão Bualoi, 200 triệu đồng cho tỉnh Thái Nguyên sau cơn lũ lịch sử.

Chiều 26/11, trong buổi ra mắt quyển sách mới, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trích 80 triệu đồng từ nhuận bút viết sách gửi tặng đồng bào miền Trung.

Ngày 22/11, ca sĩ Hà Anh Tuấn thông báo đêm nhạc The Rose - Đà Lạt và khán giả đóng góp 500 triệu đồng hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt tại Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng. Trong 5 năm qua, tổng số tiền Hà Anh Tuấn quyên góp và hỗ trợ các dự án cộng đồng lên tới hơn 12 tỷ đồng, trải dài từ những hành động công khai đến những đóng góp âm thầm.

Hà Anh Tuấn từng chia sẻ truyền cảm hứng: "Chúng ta khoe nhau nhiều tiền để làm gì? Giờ phải khoe cứu được bao nhiêu người".

Danh sách nghệ sĩ quyên góp cho đồng bào trong những ngày lũ chồng lũ, bão chồng bão được nối dài với những nghĩa cử đẹp của hàng chục nghệ sĩ như Hòa Minzy, Đức Phúc, vũ công Diệp Lâm Anh, ca sĩ Lân Nhã, Duy Mạnh, Mỹ Tâm, diễn viên Lan Phương...

Tận dụng sức ảnh hưởng

Ngoài những đóng góp thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiều người trực tiếp chuyển nhu yếu phẩm đến vùng lũ cứu trợ bà con. Những chuyến xe từ thiện là dấu ấn đẹp, cho thấy trách nhiệm cộng đồng của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Hôm 23/11, chuyến xe 0 đồng do đạo diễn Lý Hải tài trợ rời TPHCM tới Đắk Lắk. Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà trực tiếp có mặt tại điểm tập kết để bốc xếp hàng lên các chuyến xe miễn phí gửi tặng đồng bào vùng lũ. Anh chia sẻ mỗi phần quà đều được đóng gói cẩn thận.

Nghệ sĩ không ngại vào tâm lũ cứu trợ.

Chứng kiến những thiệt hại nặng nề về người và tài sản do lũ lụt gây ra, người mẫu Hoàng Thùy bay từ Hà Nội vào Khánh Hòa để trực tiếp chia sẻ và hỗ trợ người dân. Cô cũng đóng góp 70 triệu đồng. Vừa trở về từ cuộc thi Miss Universe, Hoa hậu Hương Giang có mặt tại Tuy Hòa (Đắk Lắk), mang theo nhu yếu phẩm như mì tôm, sữa trao tận tay người dân vùng lũ.

Với sức ảnh hưởng xã hội sâu rộng, nghệ sĩ truyền cảm hứng sống đẹp tới cộng đồng, trước hết tác động trực tiếp tới những người hâm mộ. Một lời kêu gọi của thần tượng có giá trị rất lớn. Cộng đồng người hâm mộ của ca sĩ Soobin vừa gửi tặng 300 triệu đồng hỗ trợ người dân miền Trung, nhóm fan của Dương Domic cùng thần tượng quyên góp được 200 triệu đồng.

Ca sĩ Quang Dũng và Thanh Thảo kêu gọi khán giả đi xem ca nhạc tại phòng trà tối 22/11, dành tấm lòng hướng về người dân miền Trung. Tổng số tiền thu được sau đêm nhạc là hơn 70 triệu đồng.

Không còn định kiến

Có thời điểm dư luận từng hoài nghi khi nhắc đến nghệ sĩ và chuyện thiện nguyện. Nhiều định kiến cho rằng người nổi tiếng từ thiện để đánh bóng tên tuổi, hay nghi ngại họ thiếu minh bạch khi kêu gọi ủng hộ qua tài khoản cá nhân.

Việc chuyển hướng sang hình thức quyên góp thông qua các tổ chức nhà nước, công khai số tiền ủng hộ, và minh bạch hóa quá trình cứu trợ đã góp phần khôi phục niềm tin. Hành động thiện nguyện nhanh chóng, kịp thời giúp những nghệ sĩ như Hòa Minzy, Đức Phúc, Sơn Tùng nhận được sự tin yêu từ công chúng. Họ không đứng ngoài cuộc khi đồng bào gặp khó khăn.



Nghệ sĩ được ví như chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, mang trong mình trách nhiệm nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội. Tên tuổi nghệ sĩ không chỉ tỏa sáng bằng tài năng, mà còn ở tấm lòng sẵn sàng sẻ chia với cộng đồng.