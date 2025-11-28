Cuộc sống của diễn viên 'Phía trước là bầu trời' được vinh danh nhà khoa học ảnh hưởng nhất Australia

TPO - Á quân Đường lên đỉnh Olympia 2000 Nguyễn Thành Vinh vừa được vinh danh trong nhóm nhà khoa học có ảnh hưởng nhất Australia. Thành Vinh từng gây chú ý với vai Nam trong phim truyền hình "Phía trước là bầu trời".

Vai phụ được đích thân đạo diễn Đỗ Thanh Hải chọn

Phía trước là bầu trời là một trong những bộ phim hay nhất về đề tài cuộc sống sinh viên, được Đài truyền hình Việt Nam sản xuất và phát sóng năm 2001. Phim xoay quanh cuộc sống của ba cô gái tỉnh lẻ vừa tốt nghiệp đại học. Họ sống trong xóm trọ sinh viên, chật vật tìm việc làm và vượt qua cám dỗ đầu đời. Ngoài dàn diễn viên chính được chú ý, nhân vật phụ tên Nam do Nguyễn Thành Vinh thủ vai cũng gây ấn tượng mạnh.

Trong phim, Nam có dáng vẻ thư sinh, trắng trẻo, luôn xuất hiện với cặp kính cận. Tác phong lịch thiệp giúp Nam được nhiều nữ sinh mến mộ. Vì túng quẫn, Nam lấy trộm xe đạp của một người phụ nữ, nhưng sau đó trả lại vì áy náy. Sợ bị lộ tẩy, Nam định tự tử nhưng may mắn được cứu kịp thời.

Nhân vật phụ tên Nam ở Phía trước là bầu trời do Nguyễn Thành Vinh thủ vai.

Nam cũng gặp trắc trở trong tình cảm. Anh có cảm tình với Trà "cave" (Kiều Thanh) - người bị coi khinh vì kiếm tiền nhờ nghề nghiệp không trong sáng. Dù không phải diễn viên chuyên nghiệp, Vũ Thành Vinh được khen nhờ diễn xuất chân thật, bộc lộ được tính cách chất phác của Nam.

Nguyễn Thành Vinh không chủ động casting phim mà được đạo diễn Đỗ Thanh Hải để ý từ khi tham gia một chương trình truyền hình. Biết Thành Vinh từ Thanh Hóa lên Hà Nội chuẩn bị thi Đường lên đỉnh Olympia, đạo diễn Đỗ Thanh Hải hẹn gặp và bày tỏ mong muốn chọn Vinh cho vai Nam.

Đạo diễn đánh giá Thành Vinh là lựa chọn phù hợp cho vai Nam - nam sinh có gương mặt sáng sủa, tri thức. Sau nhiều năm, những trích đoạn diễn xuất của Vũ Thành Vinh trong Phía trước là bầu trời vẫn nhận được cả triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Nguyễn Thành Vinh sinh năm 1982, là Á quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ nhất.

Thành Vinh cùng dàn diễn viên như Kiều Thanh, Hà Hương, Diệu Thảo được đánh giá hợp vai. Dù nhiều nghệ sĩ trong phim không tiếp tục theo đuổi nghệ thuật, họ vẫn được khán giả mến mộ, nhớ đến nhờ vai diễn trong Phía trước là bầu trời.

10 năm sau khi tham gia phim, Nguyễn Thành Vinh lần đầu chia sẻ trên truyền hình về vai Nam. Anh nói cảnh khó nhất trong phim là nhân vật Nam ăn trộm xe đạp rồi ngồi khóc vì ân hận. "Trong đời tôi chưa gặp tình huống tương tự, đó là cảnh rất khó. Giải pháp của đạo diễn Đỗ Thanh Hải là dùng thuốc nhỏ mắt.

Phim đóng máy, Thành Vinh sang Australia du học, anh nhận bằng tiến sĩ và trở thành giảng viên tại nước này. Về đời sống riêng, anh đã lập gia đình, có hai con, một trai và một gái. Gia đình Nguyễn Thành Vinh sống ở nước ngoài. Anh nói việc đóng phim là trải nghiệm thú vị của tuổi trẻ, nhưng vẫn xác định con đường lâu dài là học tập và nghiên cứu khoa học.

Nhà nghiên cứu có ảnh hưởng ở Australia

Thời điểm đó, anh là học sinh chuyên Hóa của THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa). Năm 2010, Thành Vinh được đặc cách làm nghiên cứu sinh nhờ thành tích học tập xuất sắc. Sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ở Australia, Thành Vinh làm việc về xúc tác hữu cơ tại Viện Hóa học hữu cơ RWTH Aachen (Đức).

Thành Vinh được đặc cách làm nghiên cứu sinh nhờ thành tích học tập xuất sắc.

Năm 2013, anh đảm nhận vị trí giảng viên trường Hoá học tại Đại học Curtin (Perth, Australia). Năm 2018, Thành Vinh trở thành giảng viên cao cấp. Năm 2019, anh nhận được học bổng của Chính phủ Australia dành cho các nhà nghiên cứu xuất sắc. Anh tiếp tục được bổ nhiệm làm giáo sư trợ lý (chức danh tương đương phó giáo sư ở Việt Nam) của Đại học New South Wales khi mới chỉ 39 tuổi.

Theo thông tin trên website trường, Nguyễn Thành Vinh nghiên cứu về tổng hợp hóa học hữu cơ, hóa học các hợp chất tự nhiên, xúc tác và cơ chế phản ứng hóa học.

Theo The Australian - nhật báo được đọc nhiều nhất Australia - Nguyễn Thành Vinh được vinh danh là một trong 6 nhà nghiên cứu gốc Việt có ảnh hưởng nhất năm 2026. PGS Nguyễn Thành Vinh được đánh giá là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất ở chuyên ngành hóa học hữu cơ, thuộc lĩnh vực khoa học hóa học và vật liệu.