Loại bỏ đặc trưng 'giờ cao su' để xây dựng hình ảnh doanh nghiệp Việt Nam trong mắt đối tác quốc tế

TPO - Tại hội thảo về chuẩn mực đạo đức và văn hóa kinh doanh, chuyên gia nhận định việc thay đổi thói quen làm việc, nâng cao tính kỷ luật, loại bỏ "giờ cao su" là yêu cầu cấp thiết để doanh nghiệp Việt xây dựng thương hiệu mềm và gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Hội thảo Chuẩn mực đạo đức, văn hóa kinh doanh gắn với bản sắc văn hoá dân tộc và tiếp cận được tinh hoa văn hoá kinh doanh thế giới được Viện Văn hoá, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức ngày 1/12 tại Hà Nội.

Hội thảo thu hút sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và đại diện hàng chục doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực trong cả nước để cùng trao đổi, góp ý và đề xuất các giải pháp hoàn thiện chuẩn mực đạo đức văn hóa kinh doanh Việt Nam trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Đại diện Viện Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, nền kinh tế Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ nhằm nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị quốc tế.

Yêu cầu này không chỉ đặt ra mục tiêu tăng trưởng nhanh mà đòi hỏi tăng trưởng chất lượng, sáng tạo, bền vững, dựa trên nền tảng thể chế minh bạch, quản trị hiện đại gắn với giá trị văn hóa - đạo đức trong kinh doanh.

Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình chủ trì hội thảo.

Đặc biệt, khu vực kinh tế tư nhân - động lực quan trọng của nền kinh tế đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh, củng cố niềm tin xã hội và xây dựng văn hoá doanh nghiệp phù hợp tiêu chuẩn quốc tế. Theo đề án, Bộ khung Chuẩn mực đạo đức, văn hoá kinh doanh gắn với bản sắc văn hoá dân tộc và tiếp cận được tinh hoa văn hoá kinh doanh thế giới được đề xuất xây dựng dựa trên 6 giá trị cốt lõi: liêm chính, minh bạch, trách nhiệm, sáng tạo, nhân văn, hội nhập.

Tại hội thảo, các đại biểu bàn thảo, góp ý để xây dựng, hoàn thiện những chuẩn mực trong văn hóa kinh doanh thời đại mới. Phần lớn đại biểu đồng tình với những giá trị cốt lõi được nêu ra tại đề án và đề xuất cần cụ thể hóa những tiêu chí gắn với những giá trị này.

Bà Bùi Việt Hà - Giám đốc Đối ngoại và Quan hệ công chúng, Tập đoàn Yeah1 - cho biết khi làm việc với đối tác nước ngoài bà dễ dàng nhận ra "thương hiệu quốc gia" của họ thông qua văn hóa làm việc. Theo đó, người Đức đề cao sự đúng giờ, có tính kỷ luật cao, còn người Hàn Quốc luôn đề cao thứ bậc, tôn trọng trên dưới...

Bà Bùi Việt Hà - Giám đốc Đối ngoại và Quan hệ công chúng, Tập đoàn Yeah1 - cho rằng cần loại bỏ "thương hiệu" giờ cao su trong quá trình xây dựng hình ảnh doanh nghiệp Việt Nam trong mắt đối tác quốc tế.

Đại diện Tập đoàn Yeah1 cho rằng mỗi quốc gia đều có những chuẩn mực ứng xử trong kinh doanh, từ đó hình thành nên “thương hiệu mềm" của mỗi quốc gia. Đây cũng là sự khẳng định ngầm về bản sắc dân tộc, đồng thời góp phần nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tại Việt Nam, bà Việt Hà cho rằng "giờ cao su" vô tình trở thành một “thương hiệu” không đáng có của doanh nghiệp Việt Nam. Đại diện Tập đoàn Yeah1 trăn trở khi nói về giải pháp để loại bỏ đặc trưng này trong quá trình xây dựng hình ảnh doanh nghiệp Việt Nam trong mắt đối tác quốc tế.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp Việt Nam cũng sở hữu nhiều giá trị văn hóa đặc biệt, có thể góp phần tạo nền tảng xây dựng “thương hiệu mềm” khi bước ra thế giới. Bà Việt Hà dẫn chứng tại một số doanh nghiệp tư nhân ở TPHCM, nghi thức chào cờ đầu tuần vẫn được duy trì đều đặn. Bên cạnh đó, tinh thần sẻ chia của doanh nghiệp Việt cũng thể hiện rõ trong các hoạt động hướng về cộng đồng, đặc biệt là sự chung tay cùng Nhà nước và người dân hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung góp ý về tính phù hợp của Bộ khung chuẩn mực với các giá trị nền tảng, tính khả thi trong áp dụng đối với doanh nghiệp thuộc các quy mô và lĩnh vực khác nhau, các đề xuất hoàn thiện để Bộ khung chuẩn mực đạo đức và văn hóa kinh doanh trở thành công cụ quản trị hữu hiệu, hỗ trợ xây dựng thương hiệu và hình ảnh doanh nghiệp Việt Nam.

Kết thúc hội thảo, Ban tổ chức Hội thảo đánh giá cao sự quan tâm, ủng hộ và ghi nhận, đồng thời tiếp thu toàn bộ các ý kiến đóng góp để tiếp tục hoàn thiện Bộ khung chuẩn mực đạo đức, văn hoá kinh doanh hướng tới chuẩn hóa hành vi, nâng cao năng lực quản trị, củng cố niềm tin xã hội và tăng cường khả năng hội nhập theo tiêu chuẩn quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam.