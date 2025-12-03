Bổ nhiệm Phó Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam

TPO - Tại Quyết định số 4369/QĐ-BVHTTDL ngày 17/11/2025, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định bổ nhiệm có thời hạn 5 năm ông Phùng Đắc Nhẫn - Trưởng đoàn nghệ thuật xiếc và tạp kỹ, (Liên đoàn Xiếc Việt Nam) - giữ chức vụ Phó Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

Tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình chủ trì buổi lễ.

Tại quyết định số 4368/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định bổ nhiệm có thời hạn 5 năm ông Hoàng Hải Long - Chánh văn phòng Cục Xuất bản, in và phát hành - giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, in và phát hành.

Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình chủ trì buổi lễ. Ảnh: Xuân Trường.

Các quyết định bổ nhiệm tiếp theo lần lượt được công bố. Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định bổ nhiệm có thời hạn 5 năm ông Vũ Thế Đức - Trưởng phòng Kế hoạch, thống kê và xây dựng cơ bản (Vụ Kế hoạch, tài chính) giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, tài chính.

Ông Nguyễn Phong Phú - Trưởng phòng Tài vụ, Kế toán trưởng Văn phòng Bộ giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam. Ông Phùng Đắc Nhẫn - Trưởng đoàn nghệ thuật xiếc và tạp kỹ (Liên đoàn Xiếc Việt Nam) - giữ chức vụ Phó Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

Ông Phùng Đắc Nhẫn sinh năm 1975, gắn bó với xiếc từ năm 1991. Ông xuất thân là diễn viên xiếc nhào lộn và hình thể.

Lãnh đạo Bộ VHTTDL trao quyết định bổ nhiệm cho các cán bộ. Ảnh: Xuân Trường.

Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình đề nghị trên cương vị mới, các cán bộ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, giữ vững bản lĩnh, đoàn kết cùng tập thể, nỗ lực đổi mới, chủ động tham mưu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các cán bộ được bổ nhiệm cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Bộ VHTTDL đã tin tưởng giao trọng trách mới. Đây là vinh dự lớn, cũng là nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cao.