Một giải thưởng điện ảnh loại hai cái tên Lý Hải, Trấn Thành

TPO - Giải thưởng Ngôi sao xanh 2025 gây bất ngờ khi công bố danh sách đề cử không có phim của Trấn Thành, Lý Hải ở hạng mục điện ảnh. Vấn đề nổi bật khác được truyền thông quan tâm trước lễ trao giải là sự trỗi dậy mạnh mẽ của phim chiến tranh - lịch sử. Tuy nhiên, hai thành viên ban giám khảo là NSND Đào Bá Sơn và đạo diễn Lê Hoàng có quan điểm trái ngược khi nhìn nhận thành tích của dòng phim này.

Trấn Thành từ chối giải thưởng

Giải thưởng Ngôi sao xanh khởi động ngày 2/12, là nơi nghệ sĩ, giới chuyên môn và các đơn vị sản xuất phim nhìn lại một năm hoạt động nghệ thuật. Số lượng đề cử tăng gấp ba lần so với mọi năm, cho thấy sự đầu tư mạnh mẽ của các đơn vị sản xuất với chất lượng đồng đều, đa dạng thể loại. Sự gia tăng đáng kể cả về số lượng lẫn chất lượng phản ánh bức tranh phát triển sôi động của thị trường giải trí Việt năm qua.

Ban tổ chức giải đối mặt với câu hỏi trực diện về việc hai dự án phim có doanh thu cao trong năm là Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành và Lật mặt 8 của Lý Hải đều vắng mặt trong danh sách đề cử.

Ông Lâm Chí Thiện - Trưởng ban tổ chức giải - khẳng định Ngôi sao xanh là bệ phóng vững chắc vinh danh những người làm nghệ thuật.

Ông Lâm Chí Thiện - Trưởng ban tổ chức - cho biết các tác phẩm nêu trên được hội đồng thẩm định đánh giá cao, ban sơ khảo đã gửi thư mời tham dự ngay từ khi mùa giải khởi động. Tuy nhiên, Trấn Thành xin phép không tham gia với lý do "chưa phù hợp”. Đạo diễn Lý Hải chưa phản hồi về việc có tham dự hay không. Việc hai ông hoàng phòng vé một người từ chối, một bên giữ im lặng đều gây bất ngờ bởi họ từng có phim tham dự các mùa giải trước và đạt thành tích tốt.

Theo NSND Đào Bá Sơn - thành viên Hội đồng nghệ thuật - sự vắng mặt có thể xuất phát từ yếu tố ngẫu nhiên, cũng có thể là chiến lược của nhà sản xuất nhằm tập trung cho các liên hoan phim khác. Dù vậy, việc hai tên tuổi lớn đồng loạt không xuất hiện tại một giải thưởng uy tín chắc chắn làm dấy lên câu hỏi về sức hấp dẫn thật sự của giải trong mắt các đạo diễn.

Đại diện ban giám khảo nói về danh sách đề cử không có phim Trấn Thành, Lý Hải.

“Họ không tham gia năm nay có lẽ chỉ là ngẫu nhiên. Trên thế giới hay kể cả Việt Nam, việc lựa chọn một tác phẩm đi thi đều có sự tính toán chiến lược. Nhà sản xuất, đạo diễn có thể không lấy giải chỗ này để tập trung cho giải thưởng, liên hoan phim khác”, ông Đào Bá Sơn nói. Thành viên Hội đồng nghệ thuật vẫn đánh giá cao Trấn Thành và Lý Hải vì có nhiều tác phẩm thành công thời gian qua.

Ban tổ chức khẳng định hoàn toàn không có chuyện khuất tất hay mất lòng giữa giải thưởng và nghệ sĩ. Sự kiện trao giải, liên hoan phim luôn trải thảm đỏ tôn vinh các phim tốt.

Hạng mục được quan tâm nhất giải thưởng Ngôi sao xanh là điện ảnh, với 23 phim tranh giải. Một số ứng cử viên nặng ký có thể kể đến Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối của Bùi Thạc Chuyên, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu của Victor Vũ hay Tử chiến trên không của Hàm Trần.

Bản đồ thế giới không có phim Việt Nam

Vấn đề nổi bật được truyền thông quan tâm trước lễ trao giải là sự trỗi dậy mạnh mẽ của phim chiến tranh - lịch sử trong năm qua, với nhiều tác phẩm gặt hái giải thưởng lớn. NSND Đào Bá Sơn cho rằng dù thể loại chiến tranh vốn hạn chế khán giả, nhưng các phim thành công gần đây chứng minh điều ngược lại. Thống kê cho thấy hơn 90% khán giả đến rạp thuộc nhóm tuổi 14-30. Đây là con số ấn tượng vượt ngoài kỳ vọng.

Đạo diễn Lê Hoàng lại đưa ra quan điểm trái chiều: "Những thứ chúng ta cho là hay, cũng chỉ hay trong phạm vi của chúng ta. Phải nói thật là bản đồ điện ảnh thế giới không có Việt Nam. Đừng lạc quan quá, chưa là gì đâu, thật lòng mà nói là chưa là gì hết. Có khi so với Thái Lan chúng ta còn thua xa".

Giám khảo cho biết sự kiện trao giải, liên hoan phim luôn trải thảm đỏ tôn vinh các phim tốt.

Về việc chấm thi, đạo diễn Lê Hoàng khẳng định mỗi giám khảo có góc nhìn, kiến thức để đưa ra đánh giá riêng. "Chúng tôi không có sức ép người khác trao thì mình cũng phải trao theo. Giải thưởng có thể trùng hoặc không. Nếu trùng cũng không việc gì phải sợ. Hội đồng giám khảo càng không cố tỏ ra khác biệt nếu kết quả không giống các giải thưởng trước", Lê Hoàng nhận định.

Ngôi sao xanh 2025 mở rộng mạnh mẽ các hạng mục về tác phẩm trên không gian mạng. Gần đây, vấn đề liên quan trí tuệ nhân tạo được quan tâm ở các giải thưởng nghệ thuật. Đạo diễn Kawaii Tuấn Anh - thành viên Hội đồng nghệ thuật - cho biết công nghệ này được chấp nhận ở vai trò hỗ trợ kỹ thuật. Nếu AI bị lạm dụng để thay thế sáng tạo nguyên bản của con người, tác phẩm sẽ không được công nhận đề cử.

Các nghệ sĩ nổi tiếng tại sự kiện khởi động giải.

Về MV, ban tổ chức khẳng định lượt xem không phải yếu tố quyết định. MV kinh phí thấp nhưng giàu ý tưởng vẫn có thể vượt qua một dự án bom tấn nhưng thiếu nét sáng tạo.

Giải Ngôi sao xanh 2025 trao 32 giải ở các lĩnh vực không gian mạng, truyền hình, điện ảnh. Thành phần giám khảo gồm NSND Kim Xuân, đạo diễn Lê Hoàng, đạo diễn Kawai Tuấn Anh...