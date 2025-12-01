Phao cứu sinh của Hương Tràm

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ngọc Ánh
TPO - Nhìn lại 5 năm qua, Hương Tràm nói đã học cách đối diện nỗi đau thay vì trốn tránh. Sản phẩm âm nhạc mới giúp Hương Tràm tìm lại lý do để đứng trên sân khấu.

Tìm lại lý do đứng trên sân khấu

Ca sĩ Hương Tràm đánh dấu cột mốc đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp sau thời gian dài du học và sống tại Mỹ bằng album mới có tên Phao cứu sinh. Album gồm 12 ca khúc, tương ứng 12 cung bậc cảm xúc. Trong buổi giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới của Hương Tràm, một số đồng nghiệp như Hoàng Hải, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc, nhạc sĩ Tú Dưa có mặt để chúc mừng. Bố mẹ của nữ ca sĩ cũng xuất hiện.

Theo NSND Tiến Dũng - bố của Hương Tràm - đây không chỉ là ngày ra mắt dự án của ca sĩ, mà còn đánh dấu một bước phát triển mới của Hương Tràm trong cuộc sống. Trở lại với âm nhạc, Hương Tràm chuyển mình mạnh mẽ. Từ hình tượng gắn liền với ballad, Hương Tràm chọn con đường riêng - cinematic pop (âm nhạc điện ảnh).

Hương Tràm bước sang chương mới trong sự nghiệp.

Hương Tràm nói về hướng đi mới: “Tôi là người rất mê phim ảnh. Khi xem những bộ phim như The greatest showman, tôi bị cuốn hút bởi cảm xúc mãnh liệt từ những bản nhạc phim như Never Enough. Đó là thứ âm nhạc có không gian rất rộng, ý nghĩa rất lớn, và khiến người nghe như hòa vào từng khung hình. Chính cảm hứng đó đã đưa tôi đến với cinematic pop”.

Khi nhạc sĩ Hùng Quân gửi đến ca khúc Phao cứu sinh, nữ ca sĩ lập tức nhận ra đây chính là chất liệu hoàn hảo để bắt đầu dự án album mới.

Hương Tràm nhìn thấy trong ca khúc một câu chuyện tình yêu, cũng có hình ảnh chính bản thân ca sĩ trong những năm tháng sống xa quê hương. Phao cứu sinh với Hương Tràm là tên album, mà còn là biểu tượng của hành trình tìm lại bình yên, tìm lại lý do để đứng trên sân khấu.

Bố mẹ Hương Tràm gửi lời cảm ơn khán giả.

Ở buổi giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới, Hương Tràm cũng ra mắt ca khúc Trong em đã lớn, Rock get out of your game. "Mỗi lần stress, tôi lái xe một mình và mở nhạc rock thật lớn để quẩy theo. Và tôi luôn tò mò không biết nếu Hương Tràm hát rock sẽ như thế nào, vậy là đưa luôn bài này vào album", cô nói.

Trong album, nhạc sĩ Hùng Quân là người đứng sau ba sáng tác Phao cứu sinh, Ước anh nhiều nỗi buồnNhường anh cho cô ấy. Hương Tràm nói ba ca khúc tượng trưng cho ba lát cắt cảm xúc liên tiếp của một câu chuyện tình đẹp: tan vỡ, buồn và bình yên. Lúc hạnh phúc, người đàn ông là phao cứu sinh của cuộc đời cô. Khi bị phản bội, điều duy nhất cô có thể ước là “anh nhiều nỗi buồn”.

Hương Tràm không cần thanh minh

Sau nhiều năm không hợp tác trong âm nhạc, Bùi Anh Tuấn bất ngờ xuất hiện bên cạnh Hương Tràm và cả hai song ca bài Em gái mưa. Họ từng tái hợp trên sân khấu vào tháng 9, trong đêm nhạc tại phòng trà Bến Thành (TPHCM). Bùi Anh Tuấn cho rằng Hương Tràm có quá nhiều điều, xinh đẹp, tài năng. Nam ca sĩ mong đồng nghiệp nhiều sức khỏe để cống hiến cho khán giả.

Hương Tràm nói lý do chọn Bùi Anh Tuấn làm khách mời để định nghĩa về sự trở lại. Theo Hương Tràm, không phải nghệ sĩ nào nghỉ ngơi rồi trở lại cũng được khán giả yêu thương. Cô và Bùi Anh Tuấn đều may mắn có được điều đó.

Hương Tràm và Bùi Anh Tuấn hát Em gái mưa.

Cuối chương trình, Hương Tràm hát Shine Myself. Lời bài hát tóm gọn hành trình 5 năm qua của ca sĩ: "Em không cần thanh minh, là chính em đã đủ lung linh". Ca sĩ nói cô sẽ sống chậm hơn để chăm sóc gia đình, nhìn thấy cha mẹ già đi.

Hương Tràm sinh năm 1995, quê Nghệ An. Bố mẹ và anh trai của cô đều là nghệ sĩ. Năm 17 tuổi, Hương Tràm giành quán quân Giọng hát Việt. Ca sĩ nổi tiếng với ca khúc Em gái mưa, Ngốc, Cho em gần anh thêm chút nữa.

Năm 2019, ở đỉnh cao sự nghiệp, Hương Tràm bất ngờ tạm dừng hoạt động để sang Mỹ du học. Hương Tràm học ngôn ngữ, nhảy, luyện thanh và đổi nghệ danh thành để phù hợp với lối đi mới. Năm 2023, Hương Tràm tái xuất với dự án âm nhạc mang màu sắc Latin. Cô trở về Việt Nam tiếp tục sự nghiệp nghệ thuật.

Ngọc Ánh
#Hương Tràm #Phao cứu sinh #album mới #cinematic pop #du học Mỹ #sự trở lại #âm nhạc

