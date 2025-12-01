Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Tác giả bài hát 'Sông quê' qua đời

Ngọc Ánh
TPO - Nhạc sĩ Đinh Trầm Ca qua đời lúc 9h58 sáng 1/12, sau thời gian điều trị bệnh nặng. Người yêu âm nhạc biết đến ông qua những ca khúc "Ru con tình cũ", "Sông quê", "Phượng buồn"...

Theo thông tin từ gia đình, nhạc sĩ Đinh Trầm Ca qua đời lúc 9h58 sáng 1/12, sau thời gian điều trị bệnh nặng. Ông hưởng thọ 83 tuổi. Lễ viếng nhạc sĩ tổ chức lúc 22h30 cùng ngày. Ông an nghỉ tại nghĩa trang quê nhà (Quảng Nam).

Năm 2023, nhạc sĩ bị xuất huyết não, chuyển sang nhũn não và được các bác sĩ chỉ định dùng thuốc và vật lý trị liệu. Con trai nhạc sĩ cho biết ông có tiền sử tai biến mạch máu não, mắc bệnh Parkinson. Sau khi nhập viện vì xuất huyết não, ông nằm liệt giường.

dynh-tram-ca1-4319.jpg
Nhạc sĩ Đinh Trầm Ca qua đời sáng 1/12.

Nhạc sĩ Đinh Trầm Ca sinh năm 1943, tên thật là Mạc Phụ. Ông là nhạc sĩ, nhà thơ và nhà giáo nổi tiếng. Trước năm 1975, ông xuất hiện trên văn đàn miền Nam với tập thơ Mắt đêm (1969). Song song đó, ông đi dạy ngữ văn cho đến năm 1975.

Về âm nhạc, ông có hơn 100 ca khúc giới thiệu từ trước ngày thống nhất đất nước. Người yêu âm nhạc biết đến ông qua những ca khúc như Ru con tình cũ, Sông quê, Bay đi những cơn mưa phùn, Phượng buồn...Trong đó Ru con tình cũSông quê là hai tác phẩm nổi tiếng hơn cả.

Bài Ru con tình cũ được nhạc sĩ sáng tác trên đường về thăm mẹ. Một lần tình cờ, ca khúc đến tay ca sĩ Lệ Thu. Năm 1967, nữ ca sĩ thu âm và giới thiệu trên các sân khấu Sài Gòn. Tác phẩm nhanh chóng lan tỏa vượt khỏi khả năng tiên liệu của chính tác giả. Nhạc sĩ Đinh Trầm Ca từng nói về tác phẩm này: “Bản quyền ghi âm đĩa hát nhiều tiền lắm. Tính ra là hơn 10 cây vàng. Tôi dạo đó túng bấn, nhận được khoản thù lao lớn, giống như buồn ngủ gặp chiếu manh”.

2.jpg
Nhạc sĩ sáng tác khoảng 100 ca khúc trong suốt sự nghiệp.

Những ca khúc của Đinh Trầm Ca được các ca sĩ nổi danh như Lệ Thu, Hồng Nhung, Phương Hồng Quế, Phi Nhung… trình bày trên các sân khấu trong và ngoài nước.

Đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, nhạc sĩ Đinh Trầm Ca cộng tác biên tập cho hãng băng đĩa Sài Gòn Audio. Ông là một trong những người tiên phong thực hiện những video ca nhạc để bán ra thị trường.

Với thơ, nhạc sĩ cũng dành nhiều tâm huyết. Ông coi thơ là người tình đầu tiên, gắn bó suốt cả cuộc đời chìm nổi. "Không ngạc nhiên khi nhiều nhà thơ gọi tôi là nhạc sĩ, ngược lại nhạc sĩ thì lại gọi tôi là nhà thơ. Cả hai thứ trên cuộc đời này tôi đều chơi được. Tôi vốn không có duyên được sống và sinh hoạt trong môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp, nhưng ý thức sáng tạo trỗi dậy mạnh mẽ ngay khi còn ngồi ghế nhà trường. Thời ấy, những bài thơ tôi làm được phổ biến trong bạn bè, rồi viết nhạc cũng chỉ để hát chơi", nhạc sĩ từng chia sẻ. Năm 2000, Đinh Trầm Ca ngưng sáng tác cả trong âm nhạc lẫn thi ca.

Ngọc Ánh
