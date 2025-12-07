Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Di sản truyền đời của Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nguyễn Hoàn
TPO - Các chuyên gia, nhà nghiên cứu đã đánh giá toàn diện hệ thống tư tưởng, triết lý, giá trị về văn học, giáo dục và tầm ảnh hưởng quốc tế, qua đó bổ sung cơ sở khoa học xây dựng hồ sơ đề cử UNESCO vinh danh Di sản của Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Ngày 7/12, Sở VHTT&DL Hải Phòng phối hợp với Viện Văn học thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học Di sản của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm từ tầm nhìn hiện đại.

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585), là người con ưu tú của làng Trung Am, huyện Vĩnh Lại (nay là xã Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Hải Phòng). Ông là một trong những danh nhân kiệt xuất của thế kỷ 16, một học giả toàn tài với những đóng góp nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, giáo dục và văn chương.

4d808086-2ba6-438e-abb5-fabb1d9d1723.jpg
Toàn cảnh hội thảo.

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm không chỉ để lại cho hậu thế kho tàng thơ văn Hán Nôm đồ sộ, mà còn là di sản tư tưởng minh triết mang giá trị vượt thời gian. Ông được xem là hiện thân của trí tuệ và đạo đức Việt Nam, là người kết hợp giữa tinh hoa của học vấn bác học với tri thức dân gian, thể hiện trong trước tác, sấm ký, lời dạy, giai thoại và đời sống văn hóa - tín ngưỡng của nhân dân.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng - nhấn mạnh đây là sự kiện quan trọng nhằm nhận diện, tôn vinh và phát huy các giá trị di sản văn hóa cũng như những đóng góp của danh nhân kiệt xuất Nguyễn Bỉnh Khiêm đối với lịch sử dân tộc.

Qua đây, bổ sung cơ sở khoa học cho việc xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO vinh danh Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm vào dịp kỷ niệm 450 năm ngày mất (1585-2035).

Sau hơn 2 tháng triển khai, ban tổ chức hội thảo đã nhận được 59 báo cáo tham luận của các nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên đến từ nhiều cơ quan, đơn vị trên toàn quốc.

668b27ea-6c92-4f2b-b336-bceea18a8c02.jpg
Ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.

Các tham luận tập trung vào 4 nội dung chính gồm vấn đề văn bản học trước tác của Nguyễn Bỉnh Khiêm, tư tưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm từ tầm nhìn hiện đại, tính hợp nguyên văn - sử - triết qua trước tác của Nguyễn Bỉnh Khiêm, tiếp nhận di sản của Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm trong bối cảnh văn hóa đương đại.

Trên cơ sở đó, các chuyên gia, các nhà khoa học đã khẳng định Nguyễn Bỉnh Khiêm là người học rộng, tài cao, đỗ đạt và thành danh trên con đường công danh đã chọn, là người luôn gắn bó cuộc đời mình vì nhân dân, đất nước.

Hành trạng cuộc đời ông trải qua những thăng trầm của lịch sử với các triều đại khác nhau nên sự nghiệp của Nguyễn Bỉnh Khiêm đã có những biến động lớn với ba lần cáo quan về hưu.

Ông là nhà thơ lớn của dân tộc về cả phương diện nghệ thuật thơ ca và phương diện nội dung phản ánh. Các bài thơ của ông đã nói đúng được quy luật biến đổi của tạo hóa và xã hội nên đời sau coi đó như những lời sấm ký, tiên đoán trước thời thế hàng trăm năm.

dcfbc2f1-8783-4ad7-a4c2-327389aa741a.jpg
d8a4c6f5-e7db-40ca-b05d-ee0732c8f7ea.jpg
de64278f-8cef-4d4c-8c2a-2069efdc2f15.jpg
Khu di tích Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Do đó, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã được người đương thời và hậu thế đánh giá cao ở nhiều phương diện như đạo đức, tài năng chính trị, văn chương. Ông trở thành vị Trạng Trình, nhà tiên tri với những lời sấm ký rất đỗi kinh ngạc bởi sự chính xác, vị thần Thành hoàng làng bảo hộ cho dân làng.

Tất cả sự vinh phong của nhân dân, quan lại, triều đình, nhà nước và tôn giáo, tín ngưỡng đã khẳng định Nguyễn Bỉnh Khiêm là nhân vật có tầm ảnh hưởng quan trọng trong lịch sử dân tộc, ông là một danh nhân văn hóa thực thụ.

Nguyễn Hoàn
