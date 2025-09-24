Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu

Tình cảnh hoa hậu vừa bị tước vương miện

Duy Nam
TPO - Người đẹp Baby Suphannee Noinuanthong - Miss Grand tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thái Lan - vừa bị tước vương miện có nguy cơ đối diện án tù do từng chụp ảnh, quay clip gợi cảm.

Sự việc Baby Suphannee Noinuanthong - tân Hoa hậu Hòa bình tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thái Lan bị tước vương miện sau một đêm đăng quang vì những hình ảnh không phù hợp trong quá khứ tiếp tục gây tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp Thái Lan.

Sau khi bị tước vương miện, Baby Suphannee Noinuanthong cùng giám đốc quốc gia tỉnh Prachuap Khiri Khan đã xuất hiện trên một chương trình truyền hình Thái Lan hôm 23/9 để xin cơ hội được tiếp tục giữ danh hiệu.

Baby Suphannee Noinuanthong gặp nhiều rắc rối do quá khứ chụp ảnh khỏa thân.

Ông Kanchi - Giám đốc quốc gia tỉnh Prachuap Khiri Khan ngỏ ý rằng ban tổ chức Miss Grand Prachuap Khiri Khan 2026 muốn xin ý kiến ông Nawat - Chủ tịch Miss Grand Thailand - về việc cho Baby Suphannee Noinuanthong tiếp tục giữ danh hiệu.

Đáp lại, ông Nawat cho biết: "Nếu Kanchi muốn cho Suphannee Noinuanthong cơ hội giữ lại danh hiệu của mình, tôi sẽ cố gắng thảo luận và cân nhắc lại. Việc này tùy thuộc vào quyết định của Kanchi".

Trong buổi phát sóng trực tiếp có sự tham gia của một luật sư để làm sáng tỏ thêm vụ việc. Luật sư đã hỏi Suphannee Noinuanthong có biết trong hợp đồng với ban tổ chức có quy định về việc không được quay chụp ảnh nóng hay không. Cô đã trả lời rằng chưa hề đọc hợp đồng nên không biết có quy định này.

Luật sư cũng tiết lộ hành vi của Suphannee Noinuanthong có nguy cơ đối diện với án tù lên đến ba năm khiến cô ngỡ ngàng. Suphannee Noinuanthong khẳng định: "Tôi không muốn đi tù".

Hiện ê-kíp của ông Nawat cho biết sẽ có buổi làm việc tiếp theo với ban tổ chức Miss Grand Prachuap Khiri Khan về vấn đề này và sẽ có câu trả lời cuối cùng với khán giả trong thời gian sớm nhất.

Hôm 22/9, ban tổ chức Miss Grand Prachuap Khiri Khan ra quyết định tước danh hiệu của Suphannee Noinuanthong do cô từng quay video, chụp ảnh nóng. Suphannee Noinuanthong thừa nhận từng chụp ảnh khỏa thân để kiếm tiền hỗ trợ gia đình và chữa bệnh cho người mẹ đã qua đời.

Người đẹp khẳng định nhận thức được lỗi lầm trong quá khứ nhưng muốn có cơ hội sửa sai. "Tôi mong nhận được sự cảm thông, cởi mở và cơ hội từ ban tổ chức để có thể khẳng định tiềm năng và quyết tâm của mình", cô nói.

Ông Nawat khẳng định không muốn trừng phạt Suphannee Noinuanthong và muốn cho cô cơ hội sửa sai. Tuy nhiên, khán giả vẫn thể hiện sự giận giữ và muốn tước vương miện của Suphannee Noinuanthong.

"Đồng ý ai cũng có những lỗi lầm trong quá khứ, nhưng có những lỗi lầm không thể tha thứ được", "Mang danh là hoa hậu nhưng lại từng chụp ảnh khỏa thân, có tài khoản only fan thì không thể chấp nhận được", "Đâu phải là đi thi hoa hậu để tìm kiếm cơ hội làm lại cuộc đời"... cư dân mạng bình luận.

Suphannee Noinonthong, 27 tuổi, đăng quang Hoa hậu Hòa bình Prachuap Khiri Khan 2026 hôm 20/9, trở thành đại diện cấp tỉnh tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026. Tại đây, cô tranh tài cùng các đại diện từ 76 tỉnh thành khác của Thái Lan.

Duy Nam
