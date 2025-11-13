Người đẹp nổi bật nhất Hoa hậu Quốc tế 2025

TPO - Các đại diện Ấn Độ, Cộng hòa Czech, Tây Ban Nha, Peru, Angola... đang được đánh giá là những ứng viên nổi bật của cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2025 đang diễn ra ở Nhật Bản.