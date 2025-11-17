Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

30 thí sinh Hoa hậu Pháp khoe dáng với áo tắm

Duy Nam

TPO - 30 thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Pháp khoe dáng quyến rũ trong bộ ảnh áo tắm chính thức được ban tổ chức đăng tải. Sắc vóc dàn thí sinh năm nay được đánh giá có chất lượng đồng đều.

582408386-1343118330938593-1741027255902716685-n.jpg
583135278-1343118324271927-8569537250910733640-n.jpg
Ban tổ chức Hoa hậu Pháp vừa công bố bộ ảnh áo tắm chính thức của top 30 thí sinh tham gia vòng chung kết. Dàn người đẹp diện áo tắm rực rỡ màu sắc, khoe vóc dáng quyến rũ. Hoa hậu Pháp được đánh giá là cuộc thi sắc đẹp có quy mô hoành tráng, uy tín và lâu đời, nhận được sự quan tâm theo dõi của fan sắc đẹp quốc tế.
583296887-1344193600831066-4896995857673027864-n.jpg
583299763-1344193587497734-1553148460762428115-n.jpg
Người đẹp Lou Lambart - đại diện vùng Languedoc trong bộ ảnh áo tắm được tổ chức Hoa hậu Pháp đăng tải. Cô đã về nhì trong bài kiểm tra kiến thức văn hóa tổng quát của ban tổ chức. Lou Lambart đang được xem là ứng viên tiềm năng cho vương miện.
581958697-1344246280825798-6616324920525495741-n.jpg
Deborah Adelin Chabal - đại diện vùng Roussillon khoe nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo trong bộ áo tắm tông màu đỏ nổi bật. Cô là một trong những thí sinh có gương mặt ưa nhìn nhất cuộc thi năm nay.
transformation.jpg
transformation1.jpg
Mareva Michel - đại diện vùng Île de France năm nay 21 tuổi, là con lai Pháp và Mexico. Hiện cô là sinh viên ESSEC Business School với định hướng tiếp tục học thạc sĩ về marketing kỹ thuật số hoặc khởi nghiệp. Mareva tích cực hoạt động xã hội, hỗ trợ nghiên cứu ung thư vú, giúp trẻ em khó khăn tại Pháp và đồng hành cùng trẻ em mắc hội chứng Down ở Mexico.
111.jpg
222.jpg
Người đẹp Lola Lacheré - đại diện vùng Nord-Pas-de-Calais. Cô 20 tuổi, cao 1,74 m, hiện là sinh viên chương trình BUT Commerce Événementiel (Thương mại - Tổ chức sự kiện), với mục tiêu trở thành người quản lý dự án tại Đại học Lille, Pháp. Cô được đánh giá là thí sinh mạnh của cuộc thi năm nay.
3333.jpg
44444.jpg
Hinaupoko Deveze - đại diện vùng Tahiti đang là ứng viên được đánh giá cao. Cô 23 tuổi, cao 1,82 m, mang vẻ đẹp lai hiện đại, nóng bỏng. Hinaupoko là người mẫu chuyên nghiệp, từng xuất hiện trong MV của các rapper nổi tiếng ở Pháp, đồng thời theo đuổi công việc tổ chức du lịch trải nghiệm tại Polynésie. Người đẹp có bằng cử nhân luật và tâm lý, từng làm thư ký hành chính và hoạt động trong lĩnh vực du lịch.
9.jpg
10.jpg
17.jpg
18.jpg
Hoa hậu Pháp là cuộc thi có lịch sử lâu đời, hơn 100 năm tuổi. Thí sinh Hoa hậu Pháp có chất lượng cao vì các cô gái đều phải trải qua các cuộc thi cấp vùng, bang để giành tấm vé tham dự cuộc thi quốc gia.
14.jpg
16.jpg
Các vòng thi của Hoa hậu Pháp cũng được đánh giá có độ khó cao. Sau khi lọt vào chung kết, 30 thí sinh phải hoàn thành bài kiểm tra kiến thức văn hóa tổng quát. Đề thi gồm 60 câu hỏi bắt buộc và 8 câu hỏi thêm. Đây là thông lệ đã được duy trì trong nhiều năm nhằm khẳng định rằng một hoa hậu không chỉ đẹp mà còn cần sở hữu kiến thức nền tảng về chính trị, văn hóa và xã hội.
4.jpg
5.jpg
12.jpg
13.jpg
Mặc dù phần thi này không trực tiếp quyết định người đăng quang nhưng kết quả là căn cứ quan trọng để ban tổ chức đánh giá mức độ am hiểu của thí sinh trước đêm chung kết.
2.jpg
7.jpg
8.jpg
15.jpg
Thực tế, nhiều thí sinh đạt điểm cao trong bài kiểm tra này đã trở thành những hoa hậu có màn thể hiện xuất sắc và chiến thắng thuyết phục tại Miss France.
2-3529.jpg
3.jpg
6.jpg
11.jpg
Cuộc thi năm nay được tổ chức theo chủ đề Le voyage des Miss - Hành trình của các hoa hậu. Một thay đổi đáng chú ý trong quy trình tuyển chọn là sau toàn bộ quá trình thi tại Martinique, cũng như buổi phỏng vấn kín và đánh giá sơ bộ, khi trở về Pháp lục địa, số lượng thí sinh trong đêm chung kết là 12 người đẹp.
581844771-1343118274271932-1218724541879929065-n.jpg
583026562-1343118297605263-5205551392475904380-n.jpg
Cuộc thi Hoa hậu Pháp 2026 được tổ chức vào ngày 6/12 tại nhà thi đấu Zénith Amiens Métropole, thành phố Amiens, vùng Hauts-de-France (Thượng Pháp). Camille Cerf - Hoa hậu Pháp 2015 đảm nhận vai trò giám khảo, đồng thời là cố vấn cho các thí sinh cũng như tân Hoa hậu Pháp trong suốt nhiệm kỳ.
Duy Nam
#Hoa hậu Pháp #Miss France #áo tắm

