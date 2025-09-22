Hàng chục nghìn người đứng chật kín 9 tầng lầu để gặp Triệu Lộ Tư

TPO - Triệu Lộ Tư đang gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp. Vì vậy, mỗi lần có cơ hội xuất hiện trước mặt người hâm mộ, nữ diễn viên đều rất xúc động.

Trang Sohu đưa tin Triệu Lộ Tư mới tham gia sự kiện của nhãn hàng Teenie Weenie tại trung tâm thương mại Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc. Số lượng người chờ đón nữ diễn viên chật kín 9 tầng lầu, có nhiều người hâm mộ đã chờ đón từ đêm hôm trước.

Trước đó, Triệu Lộ Tư đã bị hủy một sự kiện offline bất ngờ khiến người hâm mộ lo lắng. Nữ diễn viên khẳng định cô sẵn lòng hợp tác với thương hiệu, nhưng lại bị nhãn hàng và công ty quản lý cũ Ngân Hà Khốc Ngu gạt đi, thậm chí còn đổ lỗi cho Triệu Lộ Tư không thể tham gia hoạt động. Có thể nói hiện tại Triệu Lộ Tư gặp rất nhiều khó khăn trong việc sắp xếp công việc do gặp sự cản trở, bất đồng từ công ty quản lý.

Hàng nghìn người xếp hàng để được gặp Triệu Lộ Tư.

Các trang truyền thông đánh giá sức hút của Triệu Lộ Tư rất lớn. Nếu không đóng phim, cô có thể tiếp tục sự nghiệp với tư cách ngôi sao mạng xã hội.

Vì vậy, khi Triệu Lộ Tư có dịp giao lưu với người hâm mộ, hàng nghìn fan đã tới trung tâm thương mại để ủng hộ nữ diễn viên. Khi thấy được tình cảm của fan, Triệu Lộ Tư đã bật khóc.

Theo Sohu, sự nghiệp của Triệu Lộ Tư tạm ngừng từ tháng 12/2024 khi nữ diễn viên lâm bạo bệnh. Sau đó, cô tố công ty quản lý đối xử khắc nghiệt, thất hứa và kiểm soát dư luận, bôi nhọ cô. Triệu Lộ Tư lên mạng tố công ty ép cô phải trả phí đền bù hợp đồng. Nữ diễn viên cho biết cô bị ốm nhưng công ty lại cho rằng hành xử quái lạ, bị điên, khiến Lộ Tư cảm thấy bức xúc.

Trong các buổi livestream, nữ diễn viên liên tục khẳng định: "Tôi không bị điên, tôi chỉ muốn lên tiếng. Tôi sẵn sàng chấp nhận hậu quả, nhưng đúng là đúng, sai là sai".

Triệu Lộ Tư đã ký hợp đồng với công ty Ngân Hà Khốc Ngu tới năm 2030. Nếu nữ diễn viên phá vỡ thỏa thuận, cô phải đền bù ít nhất 300 triệu NDT (hơn 1.000 tỷ đồng) dựa trên thu nhập của các năm gần đây. Số tiền này quá lớn với một nghệ sĩ trẻ như Triệu Lộ Tư. Bên cạnh đó, do công ty nắm giữ thế chủ động về hợp đồng quản lý, Triệu Lộ Tư khó lòng thắng kiện, có thể còn bị Ngân Hà Khốc Ngu đóng băng hoạt động nghệ thuật.

Triệu Lộ Tư bật khóc vì còn nhiều người ủng hộ sau loạt scandal.

Sau nhiều ngày livestream, Triệu Lộ Tư bị đánh giá có trạng thái tâm lý không ổn định, trở thành nghệ sĩ rủi ro khiến nhà đầu tư lo ngại. Hiện tại, Triệu Lộ Tư đã thành lập công ty mới mang tên Công ty TNHH Quản lý Doanh nghiệp Mã Ninh. Tuy nhiên, trong đăng ký công ty này hoạt động ở lĩnh vực thời trang, quần áo. Từ ngôi sao hạng A, hiện tại Triệu Lộ Tư khó tìm dự án mới khiến nhiều người tiếc nuối.