Một người nhảy lầu tại Bệnh viện II Lâm Đồng

TPO - Theo lãnh đạo Bệnh viện II Lâm Đồng, người nhảy là anh H.Đ.L (28 tuổi) bị rối loạn tâm thần và đang được điều trị tại bệnh viện.

Trưa 14/10, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Lê Văn Tiến - quyền Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng cho biết: Sáng cùng ngày, có một người đã nhảy từ tầng 3 của bệnh viện xuống đất. Người này đã được các bác sĩ sơ cứu và chuyển viện lên tuyến trên.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một người được các bác sĩ Bệnh viện II Lâm Đồng sơ cứu và dùng cáng đưa vào bên trong. Vụ việc xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều bệnh nhân và người nhà đang điều trị tại bệnh viện, khiến không ít người hoảng sợ.

Hình ảnh bệnh nhân nhảy lầu được người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Theo ông Lê Văn Tiến, bệnh nhân này nhảy từ tầng 3 (khu vực khoa Ngoại của Bệnh viện II Lâm Đồng), nhưng đã rơi trúng mái tôn trước khi chạm đất. Sau khi được kiểm tra, bệnh nhân không bị thương nặng. Song để đảm bảo an toàn, người này đã chuyển vào bệnh viện ở TP.HCM để theo dõi và điều trị thêm.

Người nhảy được xác định là anh H.Đ.L (28 tuổi) bị rối loạn tâm thần đang được điều trị tại Bệnh viện II Lâm Đồng.