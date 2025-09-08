Người đàn ông bịt mắt, nhảy lầu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận

TPO - Một người đàn ông bất ngờ bịt mắt, nhảy từ tầng 4 Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận xuống đất, tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 10h20 ngày 8/9, một người đàn ông (chưa rõ danh tính) bất ngờ nhảy từ tầng 4 xuống của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Theo các nhân chứng tại hiện trường, người đàn ông này đã bịt mắt bằng khẩu trang trước khi nhảy lầu khiến nhiều người sửng sốt. Kiểm tra sơ bộ, lực lượng khám nghiệm phát hiện người này mang theo một con dao Thái Lan.

Theo tìm hiểu, dãy nhà 4 tầng mà vụ việc xảy ra vừa mới được dọn dẹp để bàn giao cho đơn vị thi công thực hiện nâng cấp, sửa chữa.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ cùng với Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận để truy tìm tung tích người đàn ông này và làm rõ nguyên nhân.