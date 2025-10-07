Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Nghi phạm sát hại nữ chủ quán cà phê ở Tây Ninh nhảy lầu

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sống chung như vợ chồng với bà N. tại quán cà phê, do ghen tuông, Lưu Tuấn Kiệt đã dùng dao sát hại nhân tình. Sau khi gây án, nghi phạm đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh nhảy lầu tự tử.

Tối 6/10, nguồn tin của PV tại Công an tỉnh Tây Ninh cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại quán cà phê P.N. (khu phố Thanh Sơn, phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh). Nạn nhân được xác định là bà N.T.N. (38 tuổi, ngụ xã Phước Vĩnh, tỉnh Tây Ninh), chủ quán cà phê nói trên.

Theo thông tin ban đầu, bà N. và Lưu Tuấn Kiệt (38 tuổi, ngụ phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh) có mối quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng tại quán cà phê trên khoảng ba tháng nay. Trong thời gian bà N. đi du lịch khoảng 10 ngày, Kiệt ở lại trông coi quán.

anh-man-hinh-2025-10-06-luc-222235.png
Quán cà phê nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: CTV

Chiều 5/10, sau khi trở về, bà N. cùng Kiệt đưa cháu nội của bà khoảng 1 tuổi về quán chơi. Tối cùng ngày, hai người xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông. Trong lúc cãi vã, Kiệt được cho là đã dùng dao tấn công khiến bà N. tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, nghi phạm bế cháu bé ra ngoài, dùng xe máy của bà N. chở bé về giao cho người thân ở ấp An Cơ, xã Châu Thành (Tây Ninh) rồi điều khiển xe bỏ trốn.

Đến sáng 6/10, Kiệt nhắn tin cho một nhân viên của quán kể lại sự việc và cho biết sẽ ra đầu thú.

Tuy nhiên, khoảng 12h cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông nhảy từ tầng 4 Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh xuống đất và tử vong tại chỗ.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định, người này chính là Lưu Tuấn Kiệt - nghi phạm gây ra vụ án mạng tại quán cà phê P.N.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Hữu Huy
#giết người #Tây Ninh #nghi phạm #gây án #tự tử #quán cà phê

Xem thêm

Cùng chuyên mục