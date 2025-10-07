Nghi phạm sát hại nữ chủ quán cà phê ở Tây Ninh nhảy lầu

TPO - Sống chung như vợ chồng với bà N. tại quán cà phê, do ghen tuông, Lưu Tuấn Kiệt đã dùng dao sát hại nhân tình. Sau khi gây án, nghi phạm đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh nhảy lầu tự tử.

Tối 6/10, nguồn tin của PV tại Công an tỉnh Tây Ninh cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại quán cà phê P.N. (khu phố Thanh Sơn, phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh). Nạn nhân được xác định là bà N.T.N. (38 tuổi, ngụ xã Phước Vĩnh, tỉnh Tây Ninh), chủ quán cà phê nói trên.

Theo thông tin ban đầu, bà N. và Lưu Tuấn Kiệt (38 tuổi, ngụ phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh) có mối quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng tại quán cà phê trên khoảng ba tháng nay. Trong thời gian bà N. đi du lịch khoảng 10 ngày, Kiệt ở lại trông coi quán.

Quán cà phê nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: CTV

Chiều 5/10, sau khi trở về, bà N. cùng Kiệt đưa cháu nội của bà khoảng 1 tuổi về quán chơi. Tối cùng ngày, hai người xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông. Trong lúc cãi vã, Kiệt được cho là đã dùng dao tấn công khiến bà N. tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, nghi phạm bế cháu bé ra ngoài, dùng xe máy của bà N. chở bé về giao cho người thân ở ấp An Cơ, xã Châu Thành (Tây Ninh) rồi điều khiển xe bỏ trốn.

Đến sáng 6/10, Kiệt nhắn tin cho một nhân viên của quán kể lại sự việc và cho biết sẽ ra đầu thú.

Tuy nhiên, khoảng 12h cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông nhảy từ tầng 4 Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh xuống đất và tử vong tại chỗ.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định, người này chính là Lưu Tuấn Kiệt - nghi phạm gây ra vụ án mạng tại quán cà phê P.N.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.