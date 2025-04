Hà Nội: Tạm dừng khởi công dự án trụ sở

TPO - UBND thành phố Hà Nội yêu cầu tạm dừng thực hiện các dự án trụ sở chưa khởi công. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thành công tác thanh quyết toán các dự án trụ sở đã hoàn thành hoặc đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Ngày 18/4, UBND TP. Hà Nội có văn bản gửi các Sở, ngành, UBND các quận, huyện yêu cầu rà soát, triển khai các dự án, công trình, trụ sở chịu tác động bởi việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Theo đó, với các công trình, dự án chịu ảnh hưởng khi không tổ chức chính quyền cấp huyện và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã (ví như các nhiệm vụ, chương trình, xây dựng, cải tạo, nâng cấp trụ sở, mua sắm trang thiết bị của các cơ quan thuộc cấp huyện, cấp xã; trung tâm văn hóa, thể thao, nhà văn hóa thôn; trung tâm y tế cấp huyện...) chủ trương của UBND thành phố là tạm dừng thực hiện các dự án trụ sở chưa khởi công.

UBND thành phố yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thành công tác thanh quyết toán, kết thúc các dự án trụ sở đã hoàn thành hoặc đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Cấp có thẩm quyền tổ chức đánh giá và quyết định việc tiếp tục thực hiện dự án theo quyết định đã được phê duyệt hoặc điều chỉnh dự án phù hợp với mục đích sử dụng đối với các dự án trụ sở đã khởi công.

Việc quyết định tiếp tục thực hiện dự án hoặc điều chỉnh dự án phải đảm bảo tiết kiệm, phù hợp với mục đích sử dụng khi thực hiện tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, tránh thất thoát, lãng phí.

Đối với mua sắm tài sản, trang thiết bị của các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, UBND thành phố yêu cầu rà soát dự toán đã bố trí; chỉ tiến hành mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc trong trường hợp thật sự cần thiết. Trường hợp chưa thật sự cần thiết và cấp bách thì tạm dừng việc mua sắm.

UBND thành phố yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định tiếp tục triển khai hoặc điều chỉnh các dự án đối với các dự án cấp thành phố đã khởi công.

UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức đánh giá và quyết định tiếp tục thực hiện hoặc điều chỉnh dự án đối với từng dự án trụ sở do cấp huyện quản lý. Các quận, huyện chịu trách nhiệm về quyết định tiếp tục triển khai thực hiện dự án hoặc điều chỉnh dự án.

Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố báo cáo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (ngành dọc) quyết định tiếp tục thực hiện dự án hoặc điều chỉnh dự án trụ sở đối với các dự án do ngành dọc phê duyệt dự án.

Các đơn vị quyết định tiếp tục thực hiện dự án, điều chỉnh dự án cần tuân thủ các quy định về đầu tư công, ngân sách, xây dựng, đấu thầu, đất đai và các quy định liên quan khác.

Các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 28/4.