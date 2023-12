'Thắp sáng vùng biên' - Sinh viên biến bài kiểm tra cuối kỳ thành dự án cộng đồng ý nghĩa

Sinh viên FPT Polytechnic HCM đã dùng toàn bộ lợi nhuận gây quỹ từ dự án “Thắp sáng vùng biên" để trao tặng các suất học bổng đến các em nhỏ và lắp đặt thiết bị camera an ninh các tuyến đường tuần tra biên giới tại Long An.

300 sinh viên làm bài tập nhóm gây quỹ “Thắp sáng vùng biên"

Dự án "Thắp sáng vùng biên" là đề bài mà các giảng viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở TP.HCM đưa ra cho sinh viên chuyên ngành Quan hệ công chúng (PR) & Tổ chức sự kiện để tổng kết kiến thức, kỹ năng sau 3 học kỳ.

Dự án đặt mục tiêu mang những phần quà ý nghĩa đến các em học sinh tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, kêu gọi hỗ trợ lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các tuyến đường tuần tra biên giới. Qua đó khơi gợi sự thấu hiểu, chung tay của cộng đồng đối với đời sống người dân tại khu vực biên giới và nhân rộng sự quan tâm đến thế hệ trẻ.

Để có kinh phí thực hiện, toàn bộ 300 sinh viên K18 đã chia thành 20 nhóm nhỏ triển khai các hoạt động gây quỹ.

Sau khi khảo sát địa điểm tại Long An, 20 nhóm sinh viên đã có 1 tháng để lên kế hoạch, chốt ý tưởng và triển khai chi tiết cho từng dự án. Để tạo sự thu hút và quan tâm rộng rãi từ phía cộng đồng, các bạn sinh viên đã tổ chức nhiều loại hình sự kiện khác nhau như bán hàng, cuộc thi, talkshow, workshop, game show, sự kiện từ thiện, đêm nhạc…

Sinh viên hóa thân độc đáo vào vai trò khác nhau như: nhà sáng lập công ty, những chuyên gia kiểm định chất lượng, đạo diễn, nhân viên bán hàng… triển khai các sự kiện gây quỹ. Ngoài việc áp dụng kiến ​​thức trên lớp, các bạn sinh viên phải phát triển những dự án mới lạ, độc đáo, hấp dẫn và tránh trùng lặp với đội bạn.

Bên cạnh các sự kiện giải trí gây quỹ Một đêm an, Dáng hình thanh âm, Nắng biên cương... có thể kể đến một số sự kiện thể thao như: Giải bóng đá “Cúp nhân ái - Trao trọn yêu thương”, “Workshop Yoga - You, Yourself and Yoga”, giải chạy “Happy Run - Bước chân hạnh phúc”...

Có nhóm còn gây ấn tượng với dự án “Nhập hội miền Tây” tái hiện lại không gian, ẩm thực và các trò chơi dân gian đậm chất miền Tây. Ngoài ra, không thể không kể đến hàng loạt các sự kiện đặc sắc khác được ra đời bởi chính bàn tay và óc sáng tạo của sinh viên như: Mặt trời bên em, Vọng, Giấc mơ màu nắng, Cho em, Nguồn Sáng, Tết của Z…

Cô Nguyễn Thị Thuỳ Vân - Trưởng môn Quan hệ công chúng (PR) & Tổ chức sự kiện, FPT Polytechnic HCM chia sẻ: "Dù chặng hành trình không hề đơn giản nhưng các bạn đã tạo ra những dấu ấn bất ngờ. Suốt 1 tháng qua, góc nào của FPT Polytechnic cũng sôi động không khí của dự án này, không khí mà các bạn tích cực bán hàng, tích cực kêu gọi quyên góp từng đồng nhỏ để mang lại những giá trị cho xã hội. Đó cũng là điều mà FPT Polytechnic muốn hướng đến.

“Góp gió thành bão" - Sinh viên FPT Polytechnic gây quỹ 200 triệu đồng

Với sự nỗ lực và cố gắng không ngừng, 300 sinh viên đã quyên góp được 200 triệu đồng cho dự án "Thắp sáng vùng biên”.

Kết thúc dự án, sinh viên chuyên ngành Quan hệ công chúng (PR) và Tổ chức sự kiện FPT Polytechnic HCM đã trao yêu thương đến người dân xã Vĩnh Bình với những phần quà: 125 suất học bổng cho các em học sinh tại xã Vĩnh Bình, lắp đặt 10 camera an ninh dọc đường tuần tra biên giới, tặng 900 tập vở, 200 tượng tô màu, 20 đèn chiếu sáng và hơn 100 phần bánh kẹo, văn phòng phẩm.

Đại diện địa phương Ông Huỳnh Văn Quốc - Bí thư đảng uỷ xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An bày tỏ cảm xúc: "Lãnh đạo địa phương rất cảm ơn những đóng góp của nhà trường đã đến với địa phương trong chương trình Thắp sáng vùng biên. Chương trình đã tạo điều kiện cho cộng đồng và địa phương giải quyết những khó khăn đang gặp phải, đặc biệt là các suất học bổng cho các em học sinh giúp các em được tiếp tục đến trường và thắp sáng ước mơ của mình. Bên cạnh đấy phần trao tặng lắp đặt camera an ninh cũng đã chung tay giúp địa phương thuận tiện hơn trong công tác an ninh trật tự xã hội"

"Cảm ơn các anh chị sinh viên FPT Polytechnic đã tài trợ cho tụi con và những bạn khó khăn vùng biên giới. Khi con nhận được suất học bổng này con sẽ dùng để đóng tiền học và trang trải cuộc sống của gia đình. Và con hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để có thể thay đổi cuộc sống của mình và giúp được nhiều em nhỏ giống con, như cách mà các anh chị đã và đang làm ạ!", bé Nguyễn Thị Thanh Thơm - Lớp 9/1, trường THCS Vĩnh Bình gửi lời cảm ơn đến các anh chị sinh viên.

"Học thật - Làm dự án thật" là nét "độc lạ" của sinh viên FPT Polytechnic. Các dự án thực tế không chỉ giúp sinh viên về mặt chuyên môn và nâng cao kỹ năng của bản thân mà quan trọng hơn là nâng cao ý thức của giới trẻ về trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội.

Trường Cao đẳng FPT Polytechnic tuyển sinh chuyên ngành Quan hệ công chúng (PR) & Tổ chức sự kiện. Thông tin chi tiết xem thêm TẠI ĐÂY