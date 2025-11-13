Từ bão lũ, tri thức vẫn nảy mầm

Thực hiện trách nhiệm xã hội cũng như những cam kết đồng hành cùng học sinh, các trường vùng bão lũ, ngày 11/11, Đoàn công tác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) do ông Ngô Văn Hoan – Phó Tổng Giám đốc làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi và ủng hộ các trường học bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại tỉnh Cao Bằng.

Chỉ trong 10 ngày, Cao Bằng liên tiếp hứng chịu 2 cơn bão mạnh khiến ngành giáo dục nơi đây không kịp trở tay, cuộc sống lại chồng chất thêm khó khăn. Đặc biệt, theo thống kê sơ bộ, cơn bão số 10 đã gây thiệt hại cho ngành Giáo dục tỉnh với ước tính hơn 15,484 tỉ đồng.

Ông Ngô Văn Hoan (người bên trái) Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trao quà, tặng sách cho Sở GD&ĐT tỉnh Cao Bằng.

Toàn tỉnh có 14 trường học thuộc các địa bàn phường Thục Phán và các xã: Bảo Lạc, Cần Yên, Bảo Lâm, Quảng Uyên… bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đặc biệt, Trường Tiểu học Chí Thảo và Trường Tiểu học Phúc Sen, xã Quảng Uyên bị ngập sâu, nhiều hạng mục hư hỏng nặng.

Với tinh thần tương thân tương ái, NXBGDVN và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (đơn vị thành viên của NXBGDVN) đã ủng hộ ngành giáo dục tỉnh Cao Bằng 17.825 bản SGK với tổng giá trị 315 triệu đồng cho các em học sinh tại các trường học. Ngoài ra, NXBGDVN còn hỗ trợ 50 triệu đồng tiền mặt cho những trường học của tỉnh bị thiệt hại nặng nề sau mưa lũ.

Phát biểu tại buổi trao tặng sách, ông Ngô Văn Hoan, Phó Tổng Giám đốc NXBGDVN bày tỏ: “Chúng tôi thấu hiểu những khó khăn mà ngành Giáo dục Cao Bằng, các thầy cô giáo và các em học sinh đang phải đối mặt. Ngay sau khi nhận được thông tin về những thiệt hại mà các thầy cô, các em học sinh trên địa bàn tỉnh gặp phải, NXBGDVN đã khẩn trương chuẩn bị sách, với mong muốn hỗ trợ nhanh nhất, kịp thời thời nhất, đồng hành cùng ngành giáo dục Cao Bằng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Hy vọng rằng, những món quà tặng hôm nay không chỉ đơn thuần là vật chất, mà còn là sự sẻ chia, là niềm tin, là sự động viên tinh thần của NXBGDVN đối với các em học sinh và các thầy cô giáo nơi đây”.

Ông Lê Thành Anh (người thứ tư từ trái sang) Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội tặng sách cho Sở GD&ĐT tỉnh Cao Bằng

Nghĩa cử giữa những người làm giáo dục

Thay mặt ngành Giáo dục tỉnh Cao Bằng, ông Nguyễn Xuân Hiến – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến NXBGDVN và Công ty Đầu tư & Phát triển Giáo dục Hà Nội, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên đã hướng về học sinh vùng khó khăn bằng tấm lòng và trách nhiệm xã hội cao cả. Ông Hiến xúc động cho biết, sự chung tay của NXBGDVN và Công ty Đầu tư & Phát triển Giáo dục Hà Nội là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách” giữa những người làm giáo dục.

“Hôm nay, 17.825 bản sách giáo khoa cùng 50 triệu đồng tiền mặt tổng trị giá 365 triệu đồng được trao tận tay thầy trò vùng lũ không chỉ là món quà vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn. Đây là sự sẻ chia đầy nhân văn, giúp các em học sinh sớm ổn định việc học, các thầy cô thêm vững tâm bám trường, bám lớp sau thiên tai", ông Hiến nhấn mạnh.

Trong cùng ngày, Đoàn công tác của NXBGDVN và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội đã đến thăm và hỗ trợ sách và tiền mặt với tổng trị giá 22 triệu đồng cho Trường THCS Hợp Giang, tỉnh Cao Bằng. Đây là ngôi trường bị ảnh hưởng nặng nề bởi hai cơn bão số 10 và 11. Bà Bùi Thu Hằng, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, sau hai cơn bão, toàn bộ bàn ghế của 12 lớp học, 6 phòng làm việc đều bị ngấm nước, bong tróc, nhiều thiết bị hư hại nặng. Tổng thiệt hại lên tới hơn 1 tỉ đồng. Sự hỗ trợ của NXBGDVN và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội không chỉ là vật chất, mà còn là liều thuốc tinh thần quý giá. Nó tiếp thêm cho chúng tôi niềm tin, sức mạnh để bước tiếp

Trong năm nay, không chỉ riêng Cao Bằng, NXBGDVN đang triển khai chương trình hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh tại các vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai trên khắp cả nước. Tổng giá trị hỗ trợ dự kiến trong năm 2025 lên tới 20 tỷ đồng.

“Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các Sở GD&ĐT, chính quyền địa phương để rà soát danh sách học sinh, xác định nhu cầu thực tế, đảm bảo việc hỗ trợ nhanh chóng, minh bạch và đến đúng tay người cần”, ông Ngô Văn Hoan khẳng định.

Với NXBGDVN, mỗi cuốn sách không chỉ là sản phẩm, mà là sứ mệnh đưa tri thức đến với mọi học sinh Việt Nam, dù ở miền xuôi hay miền núi, dù trong thời bình hay sau thiên tai.