Cộng đồng quốc tế hỗ trợ Việt Nam gần 16 triệu USD khắc phục hậu quả bão lũ

TPO - Sau những thiệt hại nặng nề trong các đợt mưa lũ lịch sử và thiên tai liên tiếp, Việt Nam đã nhận được sự chia sẻ, động viên và hỗ trợ về tài chính cùng các nhu yếu phẩm, trang thiết bị từ cộng đồng quốc tế, từ các nước và các tổ chức với giá trị ước tính cho đến thời điểm này đạt gần 16 triệu USD.

Cảnh ngập lụt ở Đắk Lắk.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết thông tin này tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay (27/11).

Người phát ngôn cho biết, vừa qua nhiều địa phương của Việt Nam đã hứng chịu các đợt mưa lũ lịch sử và thiên tai liên tiếp, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Trước những mất mát nặng nề này, cho đến nay Việt Nam đã nhận được sự chia sẻ, động viên và hỗ trợ tài chính cùng các nhu yếu phẩm, trang thiết bị từ cộng đồng quốc tế, từ các nước và các tổ chức quốc tế, với giá trị ước tính cho đến thời điểm này là gần 16 triệu USD.

“Những hỗ trợ này sẽ được các cơ quan chức năng Việt Nam phân phối trực tiếp đến các khu vực chịu ảnh hưởng và đến tận tay người dân bị ảnh hưởng”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, trong những ngày qua đã chứng kiến những câu chuyện hết sức xúc động, khi nhiều người bạn nước ngoài, nhiều khách du lịch nước ngoài đã cùng người dân ở nhiều tỉnh thành và chính quyền địa phương của Việt Nam chia sẻ, giúp đỡ những người dân gặp khó khăn.

“Đây chính sự động viên to lớn, thể hiện tinh thần tương trợ quốc tế, tinh thần đoàn kết quốc tế nhằm giúp nhân dân các địa phương của Việt Nam chịu thiệt hại sớm vượt qua khó khăn. Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ kịp thời, thiết thực và vô cùng quý báu này”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nói thêm.