Tiền Phong tiếp nhận thêm nguồn lực hỗ trợ miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ

TPO - Chiều 1/12, ông Lê Hòa Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhôm và cơ khí xây lắp Việt Pháp đến trụ sở Báo Tiền Phong (Hà Nội), trao số tiền quyên góp của cán bộ, nhân viên công ty (60 triệu đồng), nhờ Báo Tiền Phong chuyển đến ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi mưa lũ ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

Ông Lê Hòa Nam chia sẻ, năm nay, nhiều tỉnh, thành trên cả nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, mưa lũ. Với trách nhiệm và tình cảm của mình, công ty đã có nhiều hoạt động trực tiếp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống.

"Dịp này, chúng tôi mong muốn, thông qua Báo Tiền Phong, số tiền ủng hộ của cán bộ, công nhân viên công ty được trao đến bà con nhân dân bị ảnh hưởng bởi mưa, lũ, giúp họ sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống", ông Nam nói.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong tiếp nhận số tiền ủng hộ 60 triệu đồng từ ông Lê Hòa Nam - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhôm và cơ khí xây lắp Việt Pháp. Ảnh: Trọng Quân.

Tiếp nhận số tiền ủng hộ của Công ty Cổ phần Nhôm và cơ khí xây lắp Việt Pháp, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, thay mặt đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, gửi lời cảm ơn tấm lòng hảo tâm của cán bộ, nhân viên công ty.

Nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ, trước những mất mát của đồng bào do ảnh hưởng của mưa lũ, một lời hỏi thăm, một cân gạo ủng hộ cũng giúp khơi dậy nghĩa đồng bào, khơi gợi sự đồng cảm, thể hiện tinh thần, truyền thống "tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách" của dân tộc.

"Trong thời điểm này, chỉ một lời hỏi thăm, một cân gạo ủng hộ, đồng bào các tỉnh bị thiệt hại bởi mưa lũ cũng rất cảm động, bởi họ thấy rằng, họ không bị bỏ quên", nhà báo Phùng Công Sưởng nói, thêm rằng, một cánh én nhỏ không làm nên mùa Xuân, nhưng nhiều cánh én nhỏ chắc chắn sẽ làm nên mùa Xuân.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, kể từ khi phát động ủng hộ,Báo Tiền Phong đã tiếp nhận hàng trăm triệu đồng từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ. Nhiều tổ chức, cá nhân cũng ủng hộ các nhu yếu phẩm cần thiết, tổng giá trị nhiều tỷ đồng. 10 họa sỹ nổi tiếng cũng đã tặng báo 17 bức tranh đẹp, để đấu giá dành nguồn lực ủng hộ đồng bào. Báo Tiền Phong cam kết, các nguồn lực này được tiếp nhận, phân bổ công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

"Trong tuần này, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức các đoàn công tác vào tỉnh Đắk Lắk để trao nguồn lực ủng hộ của các nhà hảo tâm đến tận tay đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, giúp họ sớm ổn định cuộc sống", nhà báo Phùng Công Sưởng nói.