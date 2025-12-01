Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Tiền Phong tiếp nhận thêm nguồn lực hỗ trợ miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ

Trường Phong - Trọng Quân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 1/12, ông Lê Hòa Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhôm và cơ khí xây lắp Việt Pháp đến trụ sở Báo Tiền Phong (Hà Nội), trao số tiền quyên góp của cán bộ, nhân viên công ty (60 triệu đồng), nhờ Báo Tiền Phong chuyển đến ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi mưa lũ ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

Ông Lê Hòa Nam chia sẻ, năm nay, nhiều tỉnh, thành trên cả nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, mưa lũ. Với trách nhiệm và tình cảm của mình, công ty đã có nhiều hoạt động trực tiếp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống.

"Dịp này, chúng tôi mong muốn, thông qua Báo Tiền Phong, số tiền ủng hộ của cán bộ, công nhân viên công ty được trao đến bà con nhân dân bị ảnh hưởng bởi mưa, lũ, giúp họ sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống", ông Nam nói.

tienphong-112tiepnhan1-3741.jpg
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong tiếp nhận số tiền ủng hộ 60 triệu đồng từ ông Lê Hòa Nam - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhôm và cơ khí xây lắp Việt Pháp. Ảnh: Trọng Quân.

Tiếp nhận số tiền ủng hộ của Công ty Cổ phần Nhôm và cơ khí xây lắp Việt Pháp, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, thay mặt đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, gửi lời cảm ơn tấm lòng hảo tâm của cán bộ, nhân viên công ty.

Nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ, trước những mất mát của đồng bào do ảnh hưởng của mưa lũ, một lời hỏi thăm, một cân gạo ủng hộ cũng giúp khơi dậy nghĩa đồng bào, khơi gợi sự đồng cảm, thể hiện tinh thần, truyền thống "tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách" của dân tộc.

"Trong thời điểm này, chỉ một lời hỏi thăm, một cân gạo ủng hộ, đồng bào các tỉnh bị thiệt hại bởi mưa lũ cũng rất cảm động, bởi họ thấy rằng, họ không bị bỏ quên", nhà báo Phùng Công Sưởng nói, thêm rằng, một cánh én nhỏ không làm nên mùa Xuân, nhưng nhiều cánh én nhỏ chắc chắn sẽ làm nên mùa Xuân.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, kể từ khi phát động ủng hộ,Báo Tiền Phong đã tiếp nhận hàng trăm triệu đồng từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ. Nhiều tổ chức, cá nhân cũng ủng hộ các nhu yếu phẩm cần thiết, tổng giá trị nhiều tỷ đồng. 10 họa sỹ nổi tiếng cũng đã tặng báo 17 bức tranh đẹp, để đấu giá dành nguồn lực ủng hộ đồng bào. Báo Tiền Phong cam kết, các nguồn lực này được tiếp nhận, phân bổ công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

"Trong tuần này, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức các đoàn công tác vào tỉnh Đắk Lắk để trao nguồn lực ủng hộ của các nhà hảo tâm đến tận tay đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, giúp họ sớm ổn định cuộc sống", nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

Báo Tiền Phong phát động chương trình: Chung tay vì đồng bào miền Trung, Tây Nguyên. Mỗi sự đóng góp - dù nhỏ bé - đều là điểm tựa thiết thực, là lời động viên ấm áp, là ánh sáng thắp lên hy vọng nơi những vùng đất còn đang ngổn ngang sau mưa lũ.

Thông tin tiếp nhận ủng hộ:

1. Qua tài khoản của Báo Tiền Phong

  • Tên tài khoản: Báo Tiền Phong
  • Số tài khoản: 1230062175
  • Ngân hàng: BIDV – Chi nhánh Quang Trung, Hà Nội
  • Nội dung chuyển khoản: <Tên doanh nghiệp/cá nhân> – Ủng hộ đồng bào vùng lũ

Liên hệ hỗ trợ:

  • Doanh nghiệp, đối tác: 0909 559 988
  • Cá nhân: 090 435 4595
Trường Phong - Trọng Quân
#Ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ #Mưa lũ #Báo Tiền Phong #Công ty Cổ phần Nhôm và cơ khí xây lắp Việt Pháp

Xem thêm

Cùng chuyên mục