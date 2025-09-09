Truy tìm lái xe Mercedes 'quậy' trên đường

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Chiếc xe Mercedes liên tục lạng lách, tạt đầu để chặn một xe tải trên đường Lê Quang Đạo (TPHCM), sau đó lái xe nhoài người ra ngoài cửa kính để chửi mắng tài xế xe này.

Đội CSGT An Sương, Công an TPHCM cho biết, đơn vị đang xác minh, truy tìm tài xế liên quan đoạn video clip ghi lại cảnh chiếc xe Mercedes lạng lách, chặn đầu xe tải. Sau đó tài xế nhoài người ra ngoài cửa kính to tiếng với lái xe tải.

z6989187832483-03e05a058d469d43fc9d612d889c8b96.jpg
Hình ảnh camera ghi lại được chia sẻ trên mạng xã hội

Vụ việc được anh T.C.H.T. (38 tuổi, ngụ TPHCM) chia sẻ, xảy ra vào chiều 7/9 trên đường Lê Quang Đạo, đoạn qua xã Hóc Môn.

Theo lời kể của anh T., thời điểm trên, anh lái xe theo hướng về ngã tư An Sương. Phía sau xe anh là chiếc Mercedes biển số 51L-177… do một người đàn ông khoảng 30 tuổi điều khiển. Tài xế Mercedes liên tục bấm còi và nháy đèn xin vượt nhưng do đường đông, anh T. không thể nhường đường.

Khi đến gần ngã tư, tài xế Mercedes vượt lên, bất ngờ tạt đầu xe tải của anh T., buộc anh phải đánh lái gấp về phía dải phân cách để tránh va chạm. Anh T. sau đó đã dùng điện thoại để ghi lại hành vi của tài xế chiếc xe này.

Sau đó, trong quá trình lưu thông, tài xế xe Mercedes tiếp tục lạng lách, tạt đầu để chặn xe của anh T. Vụ việc khiến một số xe phía sau cũng phải phanh gấp nhưng rất may không xảy ra va chạm.

Đến khu vực giao lộ Lê Quang Đạo - Nguyễn Văn Bứa, tài xế Mercedes dừng xe, hạ kính và lớn tiếng chửi bới. Tuy nhiên, khi thấy anh T quay phim, người này lập tức phóng xe bỏ đi.

Xe Mercedes lạng lách, chặn đầu xe tải, tài xế nhoài người chửi bới trên đường ở TP.HCM. Clip: MH

Anh T đã ghi lại hình ảnh và gửi thông tin lên ứng dụng giao thông để báo cáo cơ quan chức năng.

Liên quan đến vụ việc trên, Phòng CSGT TPHCM cho biết đã chỉ đạo làm rõ vụ việc và có biện pháp chấn chỉnh, xử lý (nếu vi phạm) để răn đe.

Nguyễn Dũng
